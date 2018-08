Un texte de Justine Roberge

Après avoir reçu un coup à l'entraînement le 12 août dernier, le garde des Chiefs de Kansas City a dû suivre le protocole des commotions cérébrales de la NFL.

Comme l'incident est survenu lors des matchs présaison, Duvernay-Tardif voulait vraiment prendre le temps qu’il fallait avant de revenir au jeu.

« J’ai eu un coup qui m’a amené à me questionner, avoue-t-il. J’étais encore en état de jouer. On a décidé de me mettre de manière préventive sur le protocole de retour au jeu. Je pense que c’était la bonne décision, il n’y avait pas de chances à prendre. »

Je n’ai aucun symptôme. J’ai vraiment pris le temps de me demander si je me sentais bien et la réponse est oui. Laurent Duvernay-Tardif

L'athlète de 27 ans, officiellement médecin depuis le 29 mai dernier, ne souhaite pas se blesser fréquemment, mais estime qu'il en apprend davantage en côtoyant le personnel médical.

« Mon expérience médicale m’amène à me questionner plus, mais aussi à poser plus de questions [au personnel]. Je prends le temps d’aller lire, de me poser des questions. D’avoir l’opinion des meilleures personnes dans le domaine, c’est un privilège. »

Pour sa cinquième saison dans la NFL, le footballeur québécois sent qu'il a un rôle plus grand à jouer au sein de l'équipe.

« La moyenne d’âge n’est pas très élevée, donc déjà après 5 ans, je me retrouve parmi les plus vieux, affirme Duvernay-Tardif. On dirait que ça met une pression supplémentaire. T’es plus là pour recevoir l’énergie des leaders, t’es maintenant là pour la donner cette énergie-là et rallier les jeunes. C’est un beau défi, mais ça vient avec une pression. J’essaie de prêcher par l’exemple. »

Ça fait deux fois qu’on est champions de la division et ça nous donne un but encore plus gros. On veut montrer à tout le monde qu’on a une bonne chimie et on veut commencer en force. Laurent Duvernay-Tardif

« Personnellement, j’ai de grandes aspirations. Je sais ce que mon niveau de jeu peut être et je veux l’atteindre. »

Les Chiefs entameront la saison avec de nouveaux visages, dont le quart-arrière Patrick Mahomes qui a dû prendre la place d'Alex Smith.

« [Pour occuper ce poste-là], ça prend une certaine confiance, une certaine présence, explique le garde. Ça prend une assurance pour pouvoir rallier tout le monde. Il a progressé rapidement. »

Les Chiefs joueront leur premier match de la saison le 9 septembre contre les Chargers de San Diego.