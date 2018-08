Shapovalov, 19 ans, a vaincu l’Italien Andreas Seppi en cinq manches de 6-4, 4-6, 5-7, 7-6 (7/2) et 6-4.

Shapovalov a dû redoubler d’efforts pour battre son adversaire en 3 heures et 47 minutes.

La 28e tête de série a connu un match en dents de scie. Il a accumulé 55 coups gagnants, mais aussi 76 fautes directes.

Ç'a été assez fou. Ce fut une longue bataille, difficile physiquement. Je suis fatigué, mais heureusement, je n'ai que 19 ans. Denis Shapovalov

Shapovalov et Seppi ont réussi 5 bris de service chacun au cours de la rencontre en respectivement 18 et 20 occasions.

Au prochain tour, il croisera le fer avec le Sud-Africain Kevin Anderson, tombeur du Français Jérémy Chardy.

« Il est un joueur incroyable, a dit Shapovalov au sujet d'Anderson. Il a atteint plus d'une finale en grand chelem. Ce ne sera pas facile. C'est difficile de trouver son rythme contre un joueur comme lui et il a un excellent service. »

L’an dernier, à New York, Shapovalov avait atteint les huitièmes de finale.

Raonic a rendez-vous avec Wawrinka

Raonic a quant à lui battu le Français Gilles Simon (40e) en trois manches de 6-3, 6-4 et 6-4.

L'athlète de 27 ans a été fidèle à sa réputation, récoltant 17 as. Il a converti trois chances de bris sur six et il a résisté aux deux balles du genre qu'il a concédées.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Raonic atteint le 3e tour à New York

L'Ontarien a une fiche de 5-1 contre le Français, qu'il a vaincu en 127 minutes cette fois-ci.

Au prochain tour, Raonic affrontera le Suisse Stan Wawrinka, champion du tournoi en 2016.

Ce dernier a défait le Français Ugo Humbert en quatre manches de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 et 7-5 plus tôt aujourd'hui.

« Ça va être un bon match, a dit Raonic, auteur d'une fiche de 15-4 depuis le début de la saison sur gazon. J'ai vu deux de ses matchs la semaine dernière, et un petit bout de son match de lundi, contre Grigor Dimitrov. Il joue bien à nouveau. Il se déplace bien. C'est le Stan qu'on connaît. Il frappe fort et son revers est efficace. Ce ne sera pas facile. Je vais devoir bien jouer. »

L'an dernier, Wawrinka a dû rater le tournoi new-yorkais à la suite d'opérations aux genoux.

Fin de parcours pour Pospisil et Nestor

Pospisil a passé moins de temps sur le terrain que Shapovalov, mais n'a pas connu un aussi bon dénouement. Contre Nadal, no 1 au monde, Pospisil a rendu les armes après une bataille de 119 minutes.

Le Britanno-Colombien a tout de même trouvé le moyen de briser le service de Nadal pour prendre l'avance 4-2 en deuxième manche. Cependant, l'Espagnol a immédiatement répliqué et a finalement gagné les quatre derniers jeux de la manche.

De son côté, l'Ontarien Daniel Nestor a vu sa carrière en grand chelem prendre fin.

À sa 96e participation à un tournoi majeur, le détenteur de six titres et son partenaire de jeu Bradley Klahn, des États-Unis, ont perdu d'entrée en double masculin. Ils ont été défaits 6-3, 6-3 par les Américains Christian et Ryan Harrison.

Âgé de 45 ans, Nestor accrochera sa raquette dans quelques semaines, à l'issue du match de barrage entre le Canada et les Pays-Bas en Coupe Davis.

Murray battu dès le 2e tour

L’ex-no 1 mondial Andy Murray, opéré d'une hanche en début d'année, s'est incliné dès le deuxième tour face à l'Espagnol Fernando Verdasco (32e) en quatre manches de 7-5, 2-6, 6-4 et 6-4.

La précédente apparition en grand chelem de Murray, tombé à la 382e place mondiale, remontait à Wimbledon 2017.

Le Britannique de 31 ans n'avait ensuite plus rejoué de la saison, gêné par sa hanche droite. Il a fait son retour à la compétition mi-juin sur gazon mais avait renoncé à disputer Wimbledon à la dernière minute.

Andy Murray Photo : Associated Press/Andres Kudacki

Au premier tour lundi, l'Écossais avait eu besoin de plus de trois heures pour écarter l.Australien James Duckworth, 445e joueur mondial.

Contre Verdasco, Murray a cédé au bout de 3 h 23 min d'efforts sur le court Arthur-Ashe, après un dernier jeu interminable au cours duquel il s'est procuré cinq occasions de faire 5-5. Mais Verdasco s'en est sorti à sa troisième balle de match.

« C'était difficile de conclure le match », a convenu l'Espagnol de 34 ans.

« Avec Andy, c'est difficile sur chaque point, même s'il n'est pas à 100 % physiquement après son opération, c'est un combattant incroyable. »

Autres résultats - hommes (2e tour)