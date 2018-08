Un pilote de F1 ne peut pas entrer en piste dans une nouvelle auto aussi facilement qu'un joueur de hockey peut sauter sur la glace à la suite d'un échange en cours de saison.

Lawrence Stroll le sait parfaitement, lui qui connaît le hockey et la course automobile. Rapatrier son fils en cours de saison et lui demander de faire aussi bien qu'Esteban Ocon, c'est irréaliste.

Grâce au consortium qu'il a mis sur pied, et qui a été choisi par les administrateurs du redressement judiciaire, l'homme d'affaires canadien a permis à l'équipe Force India d'éviter la fermeture pure et simple, d'assainir ses finances (elle était criblée de dettes), et de poursuivre ses activités.

La F1 lui doit de conserver 10 équipes sur la grille cette saison. Comme l'a dit Lance Stroll sur toutes les tribunes dans le paddock de Spa-Francorchamps, « il a sauvé 400 jobs (emplois) ».

Le processus de reprise est en cours, et a reçu l'aval de la FIA.

Sergio Perez dans la Force India VJM11 de la saison 2018 Photo : Getty Images/Mark Thompson

En homme d'affaires avisé, il a saisi cette occasion en or (merci à Sergio Pérez qui est à l'origine du processus de redressement judiciaire). En raison des délais serrés imposés, il a « seulement » racheté les actifs de Force India (usine, équipements, voitures), et a dû créer une nouvelle entreprise, Racing Point UK Limited.

Il a dû inscrire l'équipe au Championnat afin qu'elle puisse y participer dès le Grand Prix de Belgique, avec la bénédiction de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et de son président Jean Todt.

La nouvelle équipe a pour nom Racing Point Force India, et si le nom Force India apparaît encore, c'est à la demande de la FIA pour que le public puisse s'y retrouver. Précaution superflue, si vous voulez mon avis, mais il y a peut-être aussi des questions de transfert de commandite en filigrane.

Lawrence Stroll cherchait depuis quelques années à investir en F1. Il a choisi Williams pour permettre à son fils de faire ses premiers pas en F1. Il passe maintenant à l'étape suivante, et a été transparent avec la direction de Williams.

« Nous savions que ça se tramait. Ils n'ont rien caché, on savait que ça arrivait », a confirmé la directrice générale Claire Williams au site russe f1news.ru.

Racing Point Force India partait en Belgique d'une feuille presque blanche.

Le compteur de points était à zéro au matin du Grand Prix de Belgique, mais les autres équipes ont accepté que le versement des primes basées sur les résultats de la saison 2017 soit honoré.

Depuis dimanche, le compteur est déjà à 18.

Avec une voiture compétitive, la VJM11, Sergio Pérez et Esteban avaient déjà marqué 59 points avant le redressement judiciaire de l'équipe.

La FIA a effacé les points au classement des constructeurs, mais a laissé aux pilotes leurs points au classement des pilotes. Bonne décision.

Grâce à leur tir groupé à Spa-Francorchamps (5e et 6e), ils ont marqué 18 points. Et de quelle manière. Il y a d'abord eu leur performance en qualification, et leur présence en deuxième ligne de la grille. Puis il y a eu leur course, pleine de patience et d'intelligence.

Le premier tour du Grand Prix de Belgique a été une belle illustration de la qualité de ces deux pilotes.

Ils ont tous les deux attaqué Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) dans le premier tour, à l'approche des Combes, Pérez par l'extérieur et Ocon par l'intérieur, en profitant de l'aspiration de la longue ligne droite qui suit le Raidillon.

Esteban Ocon (à gauche) attaque Sebastian Vettel (en rouge), tandis que Sergio Pérez (à droite) attaque Lewis Hamilton (en gris) sur le circuit de Spa-Francorchamps. Photo : Getty Images/Dan Mullan

Le pilote français Esteban Ocon, que les rumeurs de transfert n'épargnent pas, aurait pu jouer d'audace pour impressionner son nouveau patron. Retarder son freinage au maximum pour espérer négocier le virage des Combes en tête.

Au moment d'attaquer Vettel, sans pouvoir utiliser le système de réduction de traînée (DRS) qui n'est pas autorisé dans les deux premiers tours, Ocon a bien vu qu'il était à la limite de la piste, à quelques centimètres du gazon. Il n'avait aucune marge de manoeuvre pour dépasser la Ferrari.

« J'ai vu que ça ne passerait pas, alors j'ai cédé », a dit Ocon.

Le risque de faire un tout droit au bout de la ligne droite, en bloquant les roues, était trop grand. Et il l'a bien senti.

Ocon a montré que même dans un moment de grande intensité, il savait piloter avec intelligence. Il a donc lâché l'accélérateur, glissant du même coup en 4e place derrière son coéquipier Sergio Pérez.

Le grand pilote français (1,86 m) n'avait pas besoin de tenter une attaque suicide pour prouver son point. Lawrence Stroll connaît suffisamment la course automobile, étant pilote lui-même, pour avoir constaté et apprécié la clairvoyance du pilote français.

Son résultat en Belgique lui a valu des éloges. Lawrence Stroll sait qu'il a en Ocon un jeune pilote qui donne de la valeur à son nouveau bien.

Question de chimie

Pérez et Ocon s'entendent bien, et n'ont pas répété les explications musclées de la saison 2017. Ils ont marqué 59 points dans la première partie de 2018.

On a parlé du transfert de Lance Stroll chez Racing Point Force India à Spa-Francorchamps, ça n'a pas eu lieu. On a parlé de Monza, ça n'aura pas lieu. On a parlé de Singapour, on verra si ça aura lieu.

Claire Williams doit être en train de négocier un dédommagement au départ de Lance Stroll. C'est de bonne guerre, car elle sait qu'elle perdra de toute façon le pilote québécois à la fin de la saison, au terme de son contrat.

Alors si Lawrence Stroll veut tout de suite rapatrier son fils, Claire Williams acceptera volontiers avec un montant compensatoire. Ce qui lui permettrait par exemple d'offrir le volant au Polonais Robert Kubica, déjà pilote d'essais pour l'équipe, pour le reste de la saison sans avoir à ouvrir son porte-monnaie pour le payer.

Avec le départ de Lawrence Stroll, elle voit partir un apport financier non négligeable : l'investissement de Stroll père, et les commanditaires liés à Stroll fils, notamment Bombardier et Canada Life.

Lance Stroll dans le garage Williams Photo : Twitter / Williams F1

« Sans aucun doute, à un moment donné, Lance quittera notre équipe pour aller chez Racing Point Force India, a dit Claire Williams au site allemand www.motorsport-magazin.com.

« Mais pour le moment, ce n'est pas garanti. Lawrence Stroll n'était pas un investisseur majeur dans notre équipe, affirme-t-elle. Williams existait avant Lawrence Stroll et existera après. »

La place de Sergio Pérez semble assurée chez Racing Point Force India à court et moyen terme.

Le Mexicain doit annoncer ses plans pour 2019, lui qui dit avoir un volant assuré en F1.

On croit qu'il a signé une prolongation de contrat avec Racing Point Force India. Ce qui serait une juste récompense après qu'il ait enclenché le processus de redressement judiciaire de l'entreprise, et par ricochet assuré aux employés de garder leur emploi.

Jusqu'à maintenant, les réactions à la prise de contrôle de Lawrence Stroll sont globalement positives. Et le résultat du Grand Prix de Belgique lui a donné raison, et a permis un retour immédiat sur l'investissement.

Il est question que Sergio Pérez renouvelle son contrat dans l'équipe pour la saison 2018. Une belle façon de le remercier. Le pilote mexicain est à l'origine de la mise en redressement judiciaire de l'équipe qui a été à deux doigts de fermer ses portes.

« Il s'en est fallu de peu, a admis le directeur général Otmar Szafnauer dans le paddock de Spa-Francorchamps. On s'en allait vers la liquidation plutôt que le redressement judiciaire. Une fois que tout est liquidé, c'est fini, vous fermez, alors qu'un redressement permet de tenter de trouver une solution.

« Et c'est ce qui s'est passé. Pour le bien de l'équipe, des employés, des amateurs et de la F1 en général. »

Garder Sergio Pérez en 2019, ce serait travailler dans la continuité, une donnée indispensable en F1, et ce serait offrir à Lance Stroll un coéquipier d'expérience qui vend chèrement sa peau en piste, qui aura « son propre agenda », et qui lui fera la vie dure.

Pour progresser, le Québécois de 19 ans n'a surtout pas besoin d'un porteur d'eau. Son apprentissage n'est pas terminé.

Le directeur général de l'équipe Force India Otmar Szafnauer (à gauche) en discussion avec le pilote Sergio Perez Photo : Getty Images/Charles Coates

En attendant l'arrivée de son fils, Lawrence Stroll doit profiter de la conjoncture positive pour tenter d'aller chercher le maximum de points d'ici la fin de la saison.

Cette équipe qu'il vient de créer a l'avantage d'être très saine techniquement. Les qualités de la voiture sont là pour le prouver.

Lawrence Stroll doit y aller par étape

Pour y arriver, l'homme d'affaires canadien sait qu'il doit faire très attention à ne pas modifier la chimie de l'équipe.

Osera-t-il imposer la présence de son fils en cours de saison au risque de modifier cette fameuse et indispensable chimie? Aussi doué soit-il, Lance ne connaît pas la VJM11, et ne connaît pas l'équipe. Le personnel ne le connaît pas.

Si Lance Stroll devait passer chez Force India dès le Grand Prix de Singapour à la mi-septembre, la presse qui saluait les débuts de la nouvelle équipe se retournera contre lui, et surtout contre Lance qui aura une pression inutile de devoir être aussi compétitif que l'est Esteban Ocon. Ce qui est impossible dans l'état actuel des choses.

Son statut de pilote fortuné, fils de milliardaire, éclipsera tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici en F1, et il devra à nouveau se défendre, comme il a l'a encore fait cette semaine.

« Si mon père choisit de m'offrir un volant, c'est sa décision, et oui, ce serait injuste pour Esteban, a dit Lance Stroll au journal britannique The Telegraph. Mais j'aimerais qu'on n'oublie pas les résultats que j'ai obtenus depuis mes débuts en F1. »

Il est évident que Lance Stroll a très envie de piloter une voiture plus performante, de se battre pour des points. Il fait pour l'instant preuve d'une grande prudence dans ses propos.

« Je suis en stand by (je me tiens prêt) », a-t-il dit après le Grand Prix de Belgique.

Il attend vraisemblablement que Claire Williams accepte le montant du dédommagement offert par son père.

Les médias spécialisés rapportent que le Québécois est allé à l'usine de Force India en début de semaine. Pour quoi faire? On ne sait pas. Signer un contrat, mouler son siège?

Lawrence Stroll ne peut pas se permettre de déloger Esteban Ocon. Le pilote français a amplement mérité de conserver son volant pour le reste de la saison. Et nul doute que si l'occasion se présente encore, il marquera encore des points pour Racing Point Force India.

Ayant prouvé sa valeur, bien soutenu par Mercedes-Benz, Ocon trouvera un autre volant en 2019. Peut-être pas de la qualité de celui de la VJM11, mais son avenir à moyen terme semble assuré en F1.

Un volant dans l'équipe-usine de Mercedes-Benz en 2020 n'est pas à exclure.

Lors du Grand Prix de Chine, Esteban Ocon devant Lance Stroll avec Sergio Perez en embuscade Photo : Getty Images/Charles Coates

Lance Stroll pilotera pour Racing Point Force India en 2019, tout le monde est d'accord. Et l'équipe sera peut-être encore plus forte qu'aujourd'hui.

En effet, Lawrence Stroll a la ferme intention d'en demander plus à Mercedes-Benz, quitte à faire de Racing Point une équipe satellite du constructeur allemand. À l'image de Haas et de Ferrari. Ce que Williams n'a pas voulu faire en raison de sa structure familiale.

Forte d'une plus grande collaboration avec Mercedes-Benz, Racing Point Force India pourra gommer quelques-unes de ses faiblesses. Elle n'en sera que plus solide.

Après deux saisons chez Williams, Stroll se verra offrir une chance unique de progresser en 2019 en se joignant à l'équipe de son père.

S'il la rejoint à la fin de la saison, il aura tout l'hiver pour s'acclimater à son nouvel environnement de travail. Il pourra faire face avec plus d'aplomb aux questions inévitables sur ses liens de sang avec le nouveau propriétaire.

C'est pour cela que Lawrence Stroll ne doit surtout pas pêcher par excès de précipitation.