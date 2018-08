Rogers, acquis des Yankees de New York en échange du stoppeur Zach Britton en juillet, a accordé trois points, sept coups sûrs et un but sur balles en un peu plus de cinq manches. Il a également réalisé deux retraits sur des prises. Il est devenu le premier lanceur gaucher à amorcer un match pour les Orioles cette saison.

Craig Gentry a claqué son premier circuit et a ajouté trois points produits du côté des Orioles, qui ont inscrit deux victoires de suite pour la première fois ce mois-ci.

Trey Mancini a ajouté un double et un triple, tandis qu’Adam Jones a égalé un record personnel avec quatre coups sûrs.

Le lanceur gaucher recrue des Blue Jays Thomas Pannone (1-1) avait blanchi les Orioles pendant sept manches, mercredi dernier, pour récolter son premier gain dans les Majeures. Cette fois-ci, Pannone a connu quelques ennuis : il a accordé sept points et neuf coups sûrs en trois manches et un tiers.

Justin Smoak et Randal Grichuk ont tous deux réussi des circuits pour les Jays, qui n’ont subi qu’un 3e revers en 15 affrontements contre les Orioles. Grichuk a lui aussi égalé son sommet en carrière avec quatre coups sûrs, dont un simple d'un point en neuvième contre Tanner Scott.