Le jeune homme de 18 ans a dû arrêter son duel contre son compatriote Denis Shapovalov durant la troisième manche. Il était en retard au pointage 5-7, 7-5 et 1-4.

Bernard Duchesneau a déclaré mardi que la chaleur intense et l'humidité qui sévissent à New York ont causé ces palpitations et qu'Auger-Aliassime se sentait déjà bien « une heure après la rencontre ».

Duchesneau a ajouté que son client a brièvement rencontré un médecin de l'ATP lundi soir. Le Québécois n'a, par contre, pas eu besoin de voir un spécialiste ou de subir de plus amples tests dans un hôpital. Tennis Canada a cependant précisé à nos collègues de CBC que le Québécois passerait des tests supplémentaires à son retour dans la Belle Province.

La décision d'Auger-Aliassime de mettre un terme à son baptême en tournoi du grand chelem a mis fin de façon touchante au très attendu duel entre les deux jeunes vedettes du tennis canadien, mais surtout, entre deux bons amis.

Auger-Aliassime a demandé un temps d'arrêt médical au début de la troisième manche. Un médecin de l'ATP a pris le pouls du joueur sur le court et a tenté de faire diminuer son rythme cardiaque en versant de l'eau sur la tête.

Visiblement mal en point, Auger-Aliassime a abandonné trois jeux plus tard. En pleurs sur les lignes de côté, il a été consolé par Shapovalov.

Après la rencontre, Auger-Aliassime a confié avoir déjà souffert de problème de tachycardie. Il y a trois ans, il avait dû abandonner lors d'un tournoi challenger en Guadeloupe.