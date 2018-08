Bautista a maintenu une moyenne de ,196 avec 11 circuits et 42 points produits avec les Braves d'Atlanta et les Mets cette saison. Les Phillies ont amorcé la journée de mardi avec un retard de 3,5 matchs sur les Braves dans la Division est de la Nationale.

Celui qui a pris part six fois au match des étoiles au moment où il portait les couleurs des Blue Jays de Toronto de 2010 à 2015 totalise 342 circuits au cours de sa carrière. Le droitier devrait être utilisé comme frappeur d'urgence à Philadelphie.

Les Phillies se sont montrés actifs sur le marché des échanges dans les derniers mois. Ils ont fait l'acquisition du joueur d'avant-champ Asdrubal Cabrera et du receveur étoile Wilson Ramos, en juillet, en plus d'obtenir le premier-but Justin Bour et le releveur gaucher Luis Avilan en août.

Afin de faire une place à Bautista au sein de la formation de 40 joueurs, les Phillies ont désigné Mark Leiter fils pour assignation.

Bautista en sera à une troisième formation dans les Ligues majeures cette année après avoir amorcé la saison avec les Braves d'Atlanta. L'ancien des Blue Jays a aussi joué au niveau A, puis AAA avec les Stripers de Gwinnett en Georgie.