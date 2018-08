La deuxième tête de série a triomphé en deux manches de 6-3 et 6-2 contre l'ancienne championne du tournoi en 2011, maintenant 64e mondiale.

Même si elle n'a totalisé que deux as, contre huit pour Stosur, Wozniacki s'est montrée bien plus solide au service avec 67 % de points gagnés avec sa première balle et 64 % avec sa seconde (55 et 30 % pour Stosur). De plus, elle a su limiter les fautes directes à 12 seulement contre 34 pour l'Australienne.

Éliminée dès le deuxième tour à Wimbledon, la Danoise de 28 ans avait déçu lors de la tournée nord-américaine avec un forfait à Washington, une élimination dès son entrée en lice à Montréal et un abandon à Cincinnati en raison d'un genou douloureux.

Gagnante de son premier titre majeur en janvier en Australie et double finaliste à Flushing Meadows (2009 et 2014), Wozniacki a rendez-vous au prochain tour avec l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 35e au classement de la WTA, qui a atteint les huitièmes de finale à New York en 2016.

Dans un autre duel, la Tchèque Petra Kvitova (no 5) a rivalisé de vitesse avec Wozniacki pour se défaire de la Belge Yanina Wickmayer 6-1 et 6-4 en 1 h 12 min.

Malgré sept doubles fautes, la double championne de Wimbledon (2011 et 2014) n'a cédé que huit points sur sa première offrande, en plus d'enregistrer 28 coups gagnants.

La Chinoise Wang Yafan, 90e raquette mondiale, l'attend au prochain tour.

La Canadienne Eugenie Bouchard disputera son premier duel, plus tard dans la journée, contre la Française Harmony Tan.

