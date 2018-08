« C'est facile de voir que parfois ça le tracasse, mais c'est normal, comme moi ça me tracassait aussi il y a deux ans [avec le Lightning de Tampa Bay] quand j'ai fait ma petite grève. Ce sont des choses que tu vis avec ta famille, ton agent. Tu essaies de penser à autre chose, mais si ça arrive, ça arrive. Ce n'est pas toi qui contrôles le gros bout du bâton. »

Je me rappelle avoir eu un gros meeting avec Jon Cooper, on était allés déjeuner ensemble. C'était la même chose avec Steve [Yzerman], on se parlait tout le temps. Donc quand j'étais revenu, on s'est remis les pieds sur une bonne base, comme à nos débuts. Ça s'était bien passé jusqu'à ce que je me fasse échanger. Jonathan Drouin

Le joueur de centre s'est dit heureux que la formation montréalaise puisse compter sur un joueur de la trempe de Pacioretty.

« Il est encore dans notre équipe, les joueurs le savent qu'il a du talent, qu'il peut apporter beaucoup de choses à une équipe de hockey, a expliqué Drouin. On est contents de l'avoir [...] Si un jour arrive où il se fait échanger, il se fera échanger, mais en ce moment c'est le capitaine de notre équipe et ça va rester comme ça. »

Également présent au tournoi de golf de Pacioretty, Nicolas Deslauriers partage les commentaires de Drouin au sujet de son capitaine qu'il tient en haute estime.

« On aime tous Max, ce qu'il apporte à l'organisation. C'est l'un des meilleurs capitaines que j'ai eus. Je suis arrivé ici et il m'a accueilli à bras ouverts et m'a accepté dans l'équipe vraiment rapidement. J'ai une bonne relation avec lui. »

Le robuste attaquant ne pense pas que la situation contractuelle devienne une source de distraction dans l'entourage de l'équipe, et même si le statu quo est maintenu entre les deux parties.

« Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas en tant que joueur de hockey, tout le monde vit ça [...] Je pense que c'est pour ça qu'on est des professionnels », a affirmé Deslauriers.

Un genou en santé

Drouin a dû répondre à des questions concernant une rumeur qui a récemment fait surface à propos d'une sérieuse blessure à un genou. Il a pris la nouvelle avec un grain de sel.

J'ai réagi comme je réagis tout le temps : c'est Montréal. J'étais chez moi, je riais un peu. Je pense que je faisais un entraînement quand c'est sorti. Comme j'ai dit, mon genou est correct. C'est Montréal l'été quand il manque de hockey. Jonathan Drouin

La troisième sélection au repêchage de 2013 tentera de rebondir cette saison après une campagne 2017-2018 quelque peu en deçà des attentes.

Drouin a inscrit 13 buts, ajouté 33 mentions d'assistance et affiché un différentiel de -28 en 77 rencontres avec le Tricolore. Il avait enregistré 53 points, dont 23 filets, en 73 matchs et maintenu un différentiel de -13 à son dernier tour de piste avec le Lightning.