Le directeur général Marc Bergevin et le propriétaire Geoff Molson ont refusé de discuter des sujets touchant le hockey. Ils ont indiqué que le tournoi de golf annuel du Tricolore, prévu le 10 septembre, sera l'endroit approprié pour le faire.

Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour discuter [du dossier de Pacioretty], nous sommes ici pour parler du tournoi de golf qui permettra d'amasser des fonds pour la fondation et les enfants. Ce n'est pas exactement la journée idéale pour discuter de la relation avec les joueurs. Le propriétaire Geoff Molson

« Je pense que la relation est bien, on a tous hâte de le voir au camp d'entraînement. Je pense que c’est la même chose pour lui. C’est notre capitaine, il fait de belles choses pour notre organisation et notre fondation aujourd’hui. On est heureux d’être ici. »

« C'est pour la fondation, on est ici pour supporter Max et ce qu'il fait pour l'organisation, a poursuivi Bergevin. Pour nous, il n'y a aucun problème, c'est juste une perception qui est là. »

Les deux dirigeants ont précisé que les invitations pour le tournoi de golf de Pacioretty ont été envoyées il y a deux semaines. Le Tricolore avait tenu bon confirmer la présence de Bergevin, Molson et Claude Julien sur Twitter le 14 août.

Le capitaine du Tricolore est sur le point d'entamer la sixième et dernière année d'un pacte de 27 millions de dollars. Il pourra se prévaloir de son autonomie complète en juillet 2019 s'il ne signe pas une nouvelle entente.

« Je vais être fidèle à mes habitudes, je ne parle pas de négociations de contrat sur la place publique, a commenté Bergevin. Je ne l'ai jamais fait, et je ne commencerai pas aujourd'hui. J'ai regardé un peu à travers la ligue, et il n'y a aucun DG qui négocie sur la place publique. On garde ça à l'interne. »

Pacioretty, lui, a confirmé que les négociations concernant une éventuelle prolongation de contrat sont actuellement au point mort.

Le principal intéressé est passé près cet été de poursuivre sa carrière sous le chaud soleil californien. Des différends contractuels entre son clan et les Kings de Los Angeles auraient toutefois fait avorter l'échange.

Plusieurs rumeurs l'ont envoyé dans diverses villes du circuit Bettman dans les derniers mois. De Pittsburgh à San José, en passant par Détroit, les possibles destinations ont été nombreuses.

Bergevin s'attend à ce que le no 67 soit présent au camp d'entraînement du Canadien à la mi-septembre. Même son de cloche pour ce qui est « de tous les autres joueurs », a-t-il ajouté.

L'ailier gauche de 29 ans a rompu les liens avec l'agent de joueurs Pat Brisson le 23 juin, lors de la deuxième et ultime journée du repêchage amateur. Il s'est ensuite tourné vers Allan Walsh pour s'occuper de ses affaires.

Pacioretty se classe au 10e rang des francs-tireurs de la LNH durant la période 2012-2013 à 2017-2018. Il a inscrit 173 buts pendant cette période de temps, atteignant le plateau des 30 réussites à quatre occasions.

