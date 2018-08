Mancini a claqué un circuit de trois points et un double de deux points pour aider les siens à mettre fin une série de huit revers.

En six manches, David Hess (3-8) a permis trois doubles, un simple et deux buts sur balles.

Billy McKinney a cogné deux des sept coups sûrs des visiteurs.

Kendrys Morales a connu une soirée de 0 en 3, lui qui avait frappé des circuits dans sept matchs d'affilée.

Morales a été retiré au bâton en première manche. Il a cogné un roulant en quatrième et, deux manches plus tard, il a obtenu un but sur balles en quatre tirs.

Morales a surmonté une séquence de 0 en 29 en mai. Le 14 août, il en était à 14 circuits avant de connaître une séquence torride.

« Ça m'a surpris, a reconnu le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Encore plus vu la disette qu'il a vécue en début de saison. »

« C'est facile de dire de ne rien lui donner de bon, a souligné celui des Orioles, Buck Showalter. Ce n'est pas évident de jouer de prudence contre lui. »

Sam Gaviglio (3-7) a donné quatre points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Thomas Pannone en sera mardi à son deuxième départ dans les grandes ligues. Mercredi dernier, il a donné un seul coup sûr en sept manches et Toronto a vaincu Baltimore 6-0 au Rogers Centre.