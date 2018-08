The Athletic et MLB.com ont tous deux rapporté que les Mets et les Phillies sont actuellement en négociations pour les services du joueur de 37 ans. Les clubs ont jusqu’à mardi pour trouver une entente.

Selon les règlements du baseball majeur, depuis le 31 juillet, les équipes ne peuvent s’échanger des joueurs que si elles les soumettent au ballottage. Un joueur que réclame une équipe peut ensuite lui être échangé en exclusivité.

Les Mets auraient aussi pu laisser partir Bautista tout simplement, ce qui leur aurait coûté la rémunération prévue du joueur pour le reste de la saison, ou encore le conserver au sein de leur effectif. Ils auraient cependant choisi la voie de la négociation avec les Phillies.

Bautista, qui vient de passer une décennie avec les Blue Jays de Toronto, ne frappe que pour ,199 cette saison en 12 matchs avec les Braves d’Atlanta et 82 autres avec les Mets. Ces derniers occupent le 4e rang de l’Est dans la Ligue nationale, tandis que les Phillies talonnent les Braves pour le championnat de la section.