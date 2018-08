- Le talent de marqueur est le talent le plus rare, le plus recherché et le plus cher dans le monde du hockey professionnel. Depuis la saison 2012-2013, le capitaine du CH a inscrit 173 buts, ce qui le situe au sein de la très fine élite de la LNH, au 10e rang du circuit.

- Au sein de ce prestigieux top 10 (voir la liste ci-bas), Alex Ovechkin appartient à une classe distincte. Le flamboyant Russe a inscrit 268 buts en 450 matchs au cours des 6 dernières saisons, soit 19,5 % des filets marqués par les Capitals de Washington.

- Les neuf marqueurs suivants (Tyler Seguin, Sidney Crosby, John Tavares, Patrick Kane, Jordie Benn, Joe Pavelski, Vladimir Tarasenko, Brad Marchand et Pacioretty) se situent dans une autre zone. Durant cette période, ils ont marqué entre 173 et 189 buts (un écart de 2,7 buts par saison entre le 1er et le 9e) et disputé entre 421 et 457 matchs.

- Parmi ces neuf marqueurs, Pacioretty est celui qui était le moins bien entouré. Il n’a d’ailleurs jamais compté sur l’appui d’un véritable premier centre. Sur cette liste, il est le joueur dont l’équipe a inscrit le plus faible total de buts. Pacioretty est toutefois celui ayant marqué le plus fort pourcentage de buts de son équipe (14,4 %).

- Au sein de ce groupe, Tyler Seguin (26 ans) est le seul qui n’a pas encore eu la chance de vendre des années d’autonomie à son équipe. Outre Pacioretty, les sept autres attaquants sur la liste touchent en moyenne 8,4 millions par saison (entre 6 et 11 millions). Le capitaine du CH s’apprête à écouler la dernière année d’un contrat de 4,5 millions par saison.

- Au sein de ce top 10 des six dernières saisons, un seul joueur (Tyler Seguin) a été échangé depuis le début de sa carrière. En le refilant aux Stars de Dallas, les Bruins de Boston ont conclu l’un des pires échanges des 20 dernières années.

***

Ces faits maintenant établis, il peut paraître difficile de comprendre pourquoi le CH tente par tous les moyens d’échanger Max Pacioretty. Sauf lorsqu’on tient compte du fait qu’il entreprendra son prochain contrat à l’âge de 31 ans. Au sein de la liste mentionnée plus haut, Pacioretty est le joueur le plus désavantagé à cet égard. Statistiquement, son apogée appartient au passé.

Max Pacioretty Photo : Getty Images/Derek Leung

La perspective de devoir verser entre 49 et 63 millions (sur au moins 7 ans) à un joueur sur le point d'amorcer son déclin y est certainement pour quelque chose. L’organisation du CH, elle, est déjà en plein déclin. Et son DG estime qu’il vaut mieux se servir d’un actif comme Pacioretty pour rajeunir ses troupes.

Toujours est-il que, à la date limite des transactions l’hiver dernier, le Canadien a reçu un appel d’une organisation intéressée à négocier pour obtenir Max Pacioretty. Il s’agissait des Penguins de Pittsburgh.

Les Penguins n’étaient toutefois pas disposés à lui offrir une prolongation de contrat. Ils souhaitaient miser sur lui pour la fin de la saison 2017-2018 et la saison 2018-2019.

Selon certaines sources, le CH désirait obtenir le dynamique Jake Guentzel en échange. Les discussions n’ont pas abouti.

***

Quelques mois plus tard, dans les heures qui ont précédé le repêchage de juin, les Red Wings de Détroit ont manifesté un vif intérêt pour le capitaine du Canadien. Contrairement à Jim Rutherford des Penguins, Ken Holland était disposé à compléter un échange suivi d’une signature de contrat à long terme. Toutefois, le DG des Red Wings et Bergevin n’ont jamais pu s’entendre sur l’identité des joueurs que Détroit devait céder.

À peu près au même moment, les Kings de Los Angeles sont apparus dans le portrait. C’est alors que le dossier s’est mis à déraper.

Les Kings étaient disposés à céder des joueurs de qualité au Canadien contre Pacioretty. Certaines sources ont évoqué les noms de l’attaquant Tyler Toffoli et du défenseur gaucher Jake Muzzin. Les deux DG semblant sur la même longueur d’onde, Los Angeles a ensuite présenté une première offre de contrat à long terme à Pat Brisson, qui représentait alors Pacioretty.

Le réputé agent de l’agence CAA est alors revenu voir son client, qui se trouvait à Dallas (lieu du repêchage) pour faciliter les discussions. Selon mes informations, une mésentente est alors survenue. L’agent estimait que l’offre des Kings pouvait et allait être bonifiée. Quand il a évoqué les paramètres d’un règlement, Pacioretty avait en tête un chiffre nettement plus élevé. Tellement plus élevé que l’agent, par souci de crédibilité, aurait refusé de présenter ce scénario aux Kings.

Comment un tel fossé a-t-il pu survenir au sein d’un même clan?

En principe, Brisson sait compter. Et très bien à part ça. Son agence a négocié les contrats de supervedettes comme Sidney Crosby, Jonathan Toews, Patrick Kane, Evgeny Malkin, John Tavares et j’en passe.

John Tavares (no 91) et Max Pacioretty (no 67) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Grosso modo, tous les agents de joueurs de la LNH travaillent avec des paramètres semblables pour mesurer la valeur de leurs athlètes et négocier leurs contrats. Les DG aussi. Agents et patrons n’arrivent pas toujours exactement avec le même montant et chacun tire la couverture de son côté. Mais généralement, la piste d’atterrissage se situe dans le même axe.

La petite histoire veut que Pacioretty se soit senti pris dans un étau et qu’il ait estimé que la longue relation d’amitié entre son agent et Marc Bergevin allait à l’encontre de ses intérêts.

De l’autre côté, mettons-nous un instant à la place de Pat Brisson. Vous n’avez rien à prouver et un joueur que vous représentez pour la toute première fois conteste votre expertise et celle de vos employés. Vous vous dites qu’il ne vous fait pas confiance et qu’il s’est sans doute fait promettre la lune ailleurs. Vous lui souhaitez alors la meilleure des chances.

À peine quelques heures après la rupture entre Pacioretty et Brisson, des informations voulant que Pacioretty soit dorénavant représenté par le combatif Allan Walsh ont d’ailleurs commencé à circuler à Dallas.

Il n’y avait pas de fumée sans feu...

***

L’été tire à sa fin. Le camp d’entraînement approche et Max Pacioretty est encore un Canadien de Montréal. Tout ce qui traîne finit par se salir et il est loin d’être certain que la situation se réglera à la satisfaction de l’une ou l’autre des parties impliquées.

Bergevin se retrouve avec un excellent hockeyeur qu’il a ouvertement tenté d’échanger (ce qu’il tente d’ailleurs encore de faire) et qui se trouve à être son capitaine. On fait ici face à un problème de légitimité.

Le DG du Canadien a ouvertement critiqué l’attitude de son équipe à la fin de la dernière saison et, au milieu de l’été, il était clair que si Pacioretty n’était pas échangé avant le début de la saison, le « C » allait au moins lui être retiré.

Max Pacioretty (no 67) Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Par ailleurs, le scénario d’un échange-signature ayant échoué cet été (au moment où la majorité des DG jouissaient d’une bonne marge de manoeuvre), il est fort probable qu’il ne se produira pas cette saison. Tant qu’à céder de précieux actifs au CH pour avoir le « privilège » de consentir un contrat à long terme et une fortune à Pacioretty, les DG avisés resteront assis sur leurs mains et tenteront tout simplement leur chance l’été prochain sur le marché de l’autonomie.

S’il en est réduit à négocier à la date limite des transactions, Bergevin ne récoltera que des miettes en échange d’un joueur détenant l’habileté la plus convoitée sur le marché.

Quant à Pacioretty, il a refusé une somme considérable des Kings de Los Angeles et, malgré les conseils de son agent de l’époque, il a parié sur le fait que sa valeur était nettement plus élevée.

On parle d’un joueur ayant connu une saison de 17 buts l’an dernier. S’il traverse une autre campagne difficile (ce qui est fort possible au sein d’un club peu compétitif), ce sera « Adieu veau, vache, cochon, couvé ». Il ne reverra probablement plus une telle offre passer. Par ailleurs, même s’il devait connaître une autre saison de 30 buts et se prévaloir de l’autonomie, cela ne changera rien au fait qu’il aura 31 ans au début de la saison 2019-2020 et que les directeurs généraux ne se précipiteront pas pour le couvrir d’or jusqu’à 37 ans.

Jusqu'à maintenant, ça ressemble drôlement à une situation perdant-perdant.