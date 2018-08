Une blessure au genou gauche qui avait nécessité une opération avait privé Wawrinka de la dernière édition.

« C'est génial! La dernière fois que j'ai joué sur ce court, c'était en finale il y a deux ans », a rappelé le vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2016.

« Je savais que ce serait un match difficile, le niveau de jeu était très bon, a-t-il poursuivi. Je suis très content, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de positif à tirer de ce match. C'est super d'être de retour sur ce court et de gagner. »

Wawrinka avait respectivement remporté deux et trois rencontres à la Coupe Rogers de Toronto et au Masters de Cincinnati avant de s'amener à New York. Il n'en comptait que six cette saison jusqu'à tout récemment.

Il a cette fois-ci battu la 8e tête de série pour confirmer qu'il n'était pas à prendre à la légère malgré son statut de 101e raquette mondiale. D'ailleurs, il avait fait subir le même sort à Dimitrov dès le premier tour à Wimbledon en juillet.

Dimitrov a obtenu son premier et seul bris durant la troisième manche. Il a bousillé sept occasions de ravir le service de Wawrinka.

Le Suisse se retrouvera devant le Français Ugo Humbert au deuxième tour.

Retour gagnant pour Murray

Pour son premier match dans un tournoi du grand chelem depuis plus d'un an, le Britannique Andy Murray a dominé l'Australien James Duckworth, 445e à l'ATP, en quatre manches de 6-7 (5/7), 6-3, 7-5 et 6-3.

Opéré à une hanche en début d'année après avoir écourté sa saison 2017, Murray, retombé à la 382e place mondial, n'était plus apparu dans un tournoi majeur depuis sa défaite en quart de finale à Wimbledon l'année dernière.

L'Écossais et triple vainqueur d'un tournoi majeur (Internationaux des États-Unis 2012, Wimbledon 2013 et 2016) tentera d'atteindre le troisième tour face au vétéran espagnol Fernando Verdasco, 32e mondial et tombeur de son compatriote Feliciano Lopez.

