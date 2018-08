L'Estonienne Kaia Kanepi, classée au 44e échelon mondial, a vaincu la Roumaine lundi en deux manches de 6-2 et 6-4. Halep avait baissé pavillon devant la Russe Maria Sharapova, invitée par les organisateurs, en 2017.

Jamais auparavant la première tête de série n'avait subi une élimination à cette étape de la compétition à Flushing Meadows.

Rien ne laissait présager un tel scénario sur le ciment américain. Halep a remporté la Coupe Rogers à Montréal et a participé à la finale à Cincinnati plus tôt ce mois-ci. La Néerlandaise Kiki Bertens l'avait privée d'un second titre en huit jours.

L'élève de Darren Cahill a déclaré forfait avant le tournoi de New Haven la semaine dernière en raison d'un tendon d'Achille droit douloureux.

Kanepi a assommé sa rivale notamment grâce à son efficacité au service. Elle a également signé cinq bris, soit trois de plus que la championne en titre de Roland-Garros.

Halep n'a pas à s'inquiéter de son premier rang mondial malgré cette surprenante défaite, puisqu'elle conservera sa place sur le trône de la WTA à l'issue du quatrième tournoi majeur de la saison.

Kanepi s'était déjà illustrée lors de la dernière édition des Internationaux des États-Unis. La joueuse de 33 ans avait accédé aux quarts de finale après être sortie des qualifications.

La tombeuse d'Halep affrontera la Suisse Jil Teichmann au deuxième tour.

Plus de détails à venir.

Autres résultats de premier tour :