Manziel a jusqu'ici amorcé deux matchs avec les Moineaux depuis l'échange majeur qui l'a amené à Montréal à la fin du mois de juillet. Ses deux premiers départs dans la LCF se sont conclus par une défaite.

Durant son absence, Antonio Pipkin a pris le relais aux commandes de l'unité offensive. Le jeune pivot de 23 ans s'est fort bien débrouillé en remplacement de « Johnny Football » et a mené les siens à une première victoire à domicile en plus d'un an.

Statistiques d'Antonio Pipkin en 2018 Contre les Eskimos : 14 en 25 (56 %) pour 217 verges, 1 touché contre 1 interception

14 en 25 (56 %) pour 217 verges, 1 touché contre 1 interception Contre les Argonauts : 22 en 32 (68,8 %) pour 303 verges et 1 interception

Knapton revient au nid

Travis Lulay (gauche) et Gabriel Knapton (droite) Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Le directeur général Kavis Reed a rapatrié Gabriel Knapton, libre comme l'air depuis mardi dernier. Il s'était départi de l'ailier défensif à la mi-décembre pour faire l'acquisition du receveur éloigné Chris Williams des Lions de la Colombie-Britannique (3-6).

Knapton a enregistré 15 plaqués défensifs et 1 sac du quart en 8 rencontres sous la gouverne de l'entraîneur-chef Wally Buono.

L'athlète de 29 ans avait inscrit 32 sacs avec les Alouettes, dont 29 à ses 3 premières saisons. Son rythme de production a toutefois ralenti lors de la campagne 2017.

Par ailleurs, les Moineaux ont ajouté le demi défensif Greg Reid à leur équipe d'entraînement. Ils ont cependant coupé les ponts avec son homologue Armagedon Draughn, les plaqueurs Tresor Mafuta et Michael Hill ainsi qu'avec le quart Austin Apodaca.

Plus de détails à venir.