Coe s'est prononcé lundi en marge des Jeux asiatiques à Jakarta.

« Pour moi, c'est très clair, ils progressent très bien. Si on avait parlé ici il y a 10 ans d'un athlète chinois courant en 9,8 secondes, vous auriez probablement estimé que c'était une grosse cote », a ajouté le dirigeant après la médaille d'or récolté par Su Bingtian au 100 m.

Su a signé un chrono de 9 s 92/100 pour décrocher la palme.

Si vous regardez la Fédération chinoise, elle a eu une approche globale. Elle a reconnu qu'elle avait des trous dans ses propres structures d'entraînement, et s'est dit : "Hey, faisons le nécessaire pour amener le talent à notre table." C'est une approche pragmatique. Elle s'est rendu compte de l'importance du coaching. Le président de l'IAAF, Sebastian Coe

Su est désormais entraîné par l'Américain Randy Huntington.

Coe s'est également montré assez optimiste sur l'avenir de l'athlétisme mondial après le départ à la retraite du charismatique Usain Bolt.

« Usain, c'est la performance plus la personnalité. Il faut que l'on aide les athlètes à raconter leurs histoires. Moi, j'aime la boxe. Si on en avait discuté dans les années 1970, vous m'auriez probablement dit : "Mais bon sang, qu'est-ce qu'il va bien se passer après Muhammad Ali?" »

« Floyd Mayweather fils, [Marvin] Hagler et [Thomas] Hearns ont pris la suite. Est-ce qu'ils l'ont immédiatement remplacé? Non. Est-ce qu'on doit attendre des athlètes qu'ils prennent immédiatement le relais de Bolt? Non plus », a-t-il ajouté.

L'AMA satisfaite du laboratoire de dépistage kényan

Le Kenya ouvrira son premier laboratoire de dépistage approuvé par l'Agence mondiale antidopage.

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (UIA), qui supervise les cas de dopage en athlétisme sur la scène internationale, a indiqué que le laboratoire établi à Nairobi ne sera en fonction qu'à partir du mois prochain.

Il pourra effectuer des analyses sanguines ainsi que d'autres tests de dépistage, dans un pays qui a été secoué par de nombreux scandales en lien avec son laxisme en matière de lutte contre le dopage sportif.