« Il y a plusieurs bons joueurs canadiens qui n’ont souvent pas eu ce genre d’occasions. Nous voulons être certains de regarder dans tous les recoins du pays et de donner une chance à ceux qui pensent pouvoir être professionnels », a déclaré le président des opérations soccer de la CPL, James Easton.

L’ex-attaquant international canadien Alex Bunbury mènera les auditions, qui sont ouvertes aux joueurs de plus de 16 ans au coût de 200 $. Il sera appuyé lors de ces essais de deux jours par les entraîneurs et le personnel technique des sept franchises de la CPL (HFX Wanderers, York 9 FC, Forge FC, Valour FC, Cavalry FC, FC Edmonton et Pacific FC).

Ces auditions sont un premier pas pour ces sept nouvelles franchises afin de remplir leur formation en vue du lancement au printemps prochain de la première saison de la CPL. Aucune équipe québécoise ne fait partie de la ligue pour l'instant.

Calendrier des auditions de la Première Ligue canadienne de soccer

Halifax (20-21 septembre)

Montréal (27-28 septembre)

Hamilton (1-2 octobre)

Toronto (11-12 octobre)

Winnipeg (18-19 octobre)

Calgary (25-26 octobre)

Victoria (5-6 novembre)