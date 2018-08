Les deux puissances nationales, qui devraient fort probablement se retrouver à la Coupe Dunsmore en novembre pour une sixième année d'affilée, ont été incapables de trouver leur rythme offensif.

Elles se sont chacune imposées en raison d'un effort collectif de leur unité défensive. Les Bleus ont réussi leur rentrée locale au CEPSUM en enregistrant un blanchissage de 33-0 contre les Redmen, tandis que les Rouges ont quitté le domicile du Vert et Or avec un court gain 14-1.

Les universités McGill et de Sherbrooke ont également malmené les attaques adverses. Elles n'ont pas à rougir de leur performance, bien au contraire. Les messages qu'elles ont envoyé aux ténors que sont les Carabins et le Rouge et Or signifient qu'elles ne devront pas être prises à la légère.

D'ailleurs, étonnamment, un seul touché offensif a été marqué lors de la première semaine d'activités, toutes formations confondues.

L'unique majeur a été l'oeuvre des Carabins, plus précisément du porteur de ballon Asnnel Robo à mi-chemin du quart ultime lorsque, sur un jeu d'attiré avec le quart-arrière Gabriel Archambault, il a réalisé un touché sur 69 verges.

Pour le reste, ce sont les défenses et les unités spéciales qui se sont chargées d'ajouter tous les autres points au tableau indicateur.

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy et le secondeur Jean-Philippe Lévesque ont fait bondir de leur siège les supporteurs des Bleus, tandis que le retourneur de bottés Vincent Breton-Robert, le frère jumeau de Jonathan, a jeté une douche froide sur les partisans des Renards après avoir mené un dégagement dans la zone payante.

Marc-Antoine Dequoy Photo : James Hajjar

Visage différent

La défaite du Vert et Or n'a rien à voir du tout avec le trio de douloureux revers subi aux mains des Lavallois en 2017, soit par des pointages de 40-5, 46-15 et 45-0. Le coordonnateur défensif Guillaume Boucher a élaboré un plan de match approprié pour contrer la menace de Hugo Richard.

Le quart-arrière de cinquième année a cherché tant bien que mal l'étincelle pour animer son bataillon, sans jamais la trouver. Douze de ses 24 tentatives de passes (50 %) ont trouvé preneur parmi l'un des membres de son excellent groupe de receveurs, qui a plus ou moins brillé d'entrée de jeu, pour des gains de 122 verges.

Des bourdes ici et là, inhabituelles dans le camp du Rouge et Or, et un manque de cohésion ont miné les séries offensives.

L'unité de Boucher s'est retroussé les manches et a enfilé ses bottes de travail pour ainsi accomplir l'exploit de priver les protégés de Glen Constantin de franchir la zone des buts avec leur attaque.

Il faut remonter à la Coupe Dunsmore de 2014, une défaite de 12-9 face aux Carabins, pour se retrouver dans une situation similaire chez les Lavallois. Entre ces deux échecs offensifs, ils ont disputé 34 rencontres de saison et éliminatoires.

Les troupiers de Mathieu Lecompte pourront bâtir sur cette performance inspirée, mais devront patienter avant de mettre un frein à 16 années de revers contre les représentants de la capitale provinciale. La séquence peu envieuse s'est amorcée en 2003 lors du lancement du programme de football universitaire en Estrie.

La défense du Vert et Or a limité l'attaque du Rouge et Or a 46 jeux pour 221 verges en 25 min 48 s sur le terrain et 11 premiers jeux. Les Sherbrookois leur ont été supérieurs dans chacune des quatre catégories.

Simple erreur de parcours

Malgré les pépins offensifs, Constantin et Danny Maciocia n'ont aucune raison de s'inquiéter pour le moment. La campagne est naissante et le camp d'entraînement a été court, il se peut donc que certains joueurs ne soient pas encore tout à fait sur la même page.

Même les grandes institutions ont besoin d'un peu de temps pour que leurs porte-couleurs se retrouvent sur une fréquence identique.

Les Mustangs de l'Université Western (1-0) ont aussi connu leur lot d'ennuis en lever de rideau. Les champions en titre de la Coupe Vanier ont dû combler un retard de 17 points avant de l'emporter 26-23 en prolongation face aux Ravens de l'Université Carleton (0-1).

Les ténors ont tremblé, voire vacillé dans certains cas, sans toutefois tomber. Ces réveils après avoir été ramenés les deux pieds sur terre ont plus que jamais démontré que chacun d'eux devra jouer selon ses propres standards, pour reprendre les propos de Constantin en amont de la saison.

Les Stingers de l'Université Concordia (0-0) agiront à titre de visiteurs le week-end prochain pour le premier duel de la campagne dans le château fort lavallois. Fortement limité en attaque à ses deux dernières confrontations, l'autre étant à la Coupe Vanier de 2017, le Rouge et Or désirera ardemment faire basculer cette tendance lorsqu'il renouera avec l'imposante foule du stade Telus.

Pauvre Brad Collinson qui vivra son baptême à titre d'entraîneur-chef au football universitaire dans de telles conditions.