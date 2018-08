Valverde a battu Kwiatkowski dans les derniers 50 mètres d'un sprint en montée, sur un tracé de 163,5 kilomètres de la ville balnéaire de Marbella à Caminito del Rey.

Valverde et Kwiatkowski sont arrivés à l'avant avec moins de 200 m à parcourir et l'Espagnol a tenu bon. Le coureur belge Laurens De Plus avait pris la tête au dernier kilomètre mais n'a pas pu rester en tête.

Deux Canadiens prennent part à la Vuelta. Michael Woods a fini 16e dimanche, ce qui le place 34e au classement général. Antoine Duchesne s'est classé 123e, ce qui lui vaut la 127e position au général.

C'était la dixième victoire d'étape en carrière pour Valverde à la Vuelta.

« L'un de mes objectifs était de gagner une étape, a dit Valverde, champion de la Vuelta en 2009. C'est un bon début. Nous irons au jour le jour à partir d'ici. »

Valverde a pris la deuxième place au général, à 14 secondes de Kwiatkowski.

« Ce n'est pas comme ça que je voulais m'emparer du maillot. J'espérais gagner l'étape, a dit le Polonais. Valverde a été très impressionnant. Dans son pays, quand il court la Vuelta, il n'est pas facile à battre. »

Wilco Kelderman, quatrième dimanche, est troisième au classement général, à 25 secondes de Valverde.

Kwiatkowski mène Team Sky en l'absence du champion en titre Chris Froome. Ce dernier a remporté le Giro et a fini troisième au Tour de France, remporté par un coéquipier, Geraint Thomas.

Froome et Thomas participeront au Tour de Grande-Bretagne qui va durer huit jours, à partir du 2 septembre.

Lundi, la troisième étape de la Vuelta sera un parcours montagneux de 178,2 km, de Mijas à Alhaurin de la Torre.

La course de trois semaines se terminera le 16 septembre, à Madrid.