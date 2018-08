Giovinco a décoincé le pointage dès la 7e minute de jeu, avant de compléter son doublé à la 22e.

Son coéquipier Jonathan Osorio, auteur d'une passe décisive sur la seconde réussite de la vedette italienne, a jeté une douche froide au onze montréalais à la 29e lorsqu'il a envoyé un ballon derrière Evan Bush pour la troisième fois en moins d'une demi-heure de jeu.

L'Impact ne s'en est jamais remis et a subi un 10e revers à l'étranger en 14 rencontres (2-10-2).

Alejandro Silva a redonné un peu d'espoir à la troupe de Rémi Garde dans la minute suivante, mais la remontée s'est arrêtée ainsi, à deux longueurs des champions en titre de la MLS.

Cette victoire des représentants de la Ville Reine leur a permis de s'approcher à six points de l'Impact et du 6e rang de l'Association de l'Est, le dernier donnant accès aux éliminatoires. Les Torontois ont deux matchs de plus à disputer que les Montréalais d'ici la fin du calendrier.

En l'absence de Matteo Mancosu, blessé à l'entraînement cette semaine, Ignacio Piatti a commencé le match comme attaquant avant de retrouver son poste habituel sur le flanc gauche au début de la deuxième mi-temps.

Le changement s'est produit lorsque Quincy Amarikwa a fait son entrée en remplacement de Ken Krolicki.

Dans la défaite, Piatti a atteint le plateau symbolique des 10 000 minutes jouées en MLS. Il en comptait 9993 avant l'amorce du derby.

Micheal Azira a pour sa part obtenu un premier départ avec l'Impact depuis son acquisition des Rapids du Colorado, le 8 août dernier.

