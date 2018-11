Elles ont dominé la course en 1 min 56 s 395/1000, soit 2,237 secondes de moins que leurs plus proches rivales, les Hongroises Virag Balla et Kincso Takacs (1:58,632).

Les Canadiennes avaient réussi le même exploit l'an dernier à Racice, en République tchèque, en plus d'inscrire un record du monde.

Le duo a amélioré sa propre marque mondiale (1:53,513) à la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie, en mai dernier.

Il s'agit d'un 6e titre mondial pour Vincent-Lapointe sur cette distance, son 12e au total. La veille, l'athlète de 26 ans avait remporté le titre sur 200 m.

Vincent, 21 ans, a reçu le bronze vendredi au 500 m. Elle s'était aussi illustrée aux mondiaux U-23 en juillet dernier.

Ces résultats augurent bien pour le Canada en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, où le canoë féminin sera admis au programme des compétitions pour la toute première fois.

Plus tard en avant-midi, Vincent-Lapointe a triomphé au 5000 m. Elle repart donc des mondiaux avec trois médailles d'or.

Médaille d'or pour les Canadiennes Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent! Elles ont aisément défendu leur titre mondial au 500 m en C-2.





Plus tôt dans la journée, les Canadiennes Nadya Crossman-Serb et Hannah Macintosh ont pris le 4e rang du 200 m en C-2. Elles ont terminé la course en 47,185 s, soit 1,951 s derrière les meneuses, les Bélarusses Alena Nazdrova et Kamila Bobr (45,234 s).

Au 500 m en K-4, les Canadiennes Courtney Scott, Michelle Russell, Lisa Bissonnette et Madeline Schmidt ont pris le 9e et dernier rang avec un temps de 1:39,645. Les Hongroises ont dominé l’épreuve en 1:33,761.

En solo, Michelle Russell s’est classée 15e au 5000 m en K-1 en 25:20,155, soit 1:18,418 derrière la gagnante, la Britannique Lizzie Broughton (24:01,737).

Le Canadien Mark Oldershaw a conclu au 12e rang du 5000 m en C-1 avec un temps de 25:51,003. L’Allemand Sebastian Brendel a remporté la course en 23:40,857.

Les Canadiennes Nadya Crossman-Serb et Hannah Macintosh prennent le 4e rang au 200 m en C-2 aux mondiaux de canoë-kayak à Montemor-o-Velho, au Portugal.



