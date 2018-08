Le défenseur des Predators de Nashville est à Montréal pour deux jours pour animer sa clinique de hockey, dans un aréna de Pierrefonds.

« J’ai beaucoup d’amis ici, de la famille. Depuis que j’ai été repêché à Montréal, j’ai passé beaucoup de temps dans cette ville, a reconnu le numéro 76. On tisse des liens, on rencontre des gens. Revenir ici chaque été, j’ai ma clinique de hockey et tout… c’est bien de revenir. C’est la maison pour moi. »

Les rumeurs ne sont pas une distraction

Il y a deux ans, Subban avait été l’objet de rumeurs avant son éventuel départ pour le Tennessee. Les journalistes qui l’ont rencontré samedi lui ont demandé comment les joueurs vivent ces situations.

« Ça fait partie de notre industrie, a d’abord rappelé Subban. Avec le plafond salarial, il n'y a pas beaucoup de place pour les sentiments.

« Et pas juste au hockey, voyez ce qui est arrivé avec DeMar DeRozan. Je ne sais pas s’il y avait des rumeurs à son sujet, mais évidemment la transaction a fait de vagues, on a vu les réactions fuser après.

« Chaque joueur doit aborder ces choses-là de façon professionnelle. Si vous êtes capable de faire ça, un jour, vous aurez vu que c’était la bonne chose à faire.

Sans être nommé, il était question de Max Pacioretty, qui a changé d’agent en plein repêchage, au mois de juin dernier, et dont l’avenir chez le Tricolore ne semble plus si certain.

« Il faut qu’on parle des rumeurs tous les jours et surtout à Montréal. Ce n’est pas négatif, ça prouve que les gens sont intéressés à ce que vous faites, a philosophé Subban. Que ça soit Alex Galchenyuk, Carey Price ou Pacioretty, il y aura toujours des histoires. En tant que professionnel, il faut savoir vivre avec ça. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous entraîner pendant l’été, vous préparer pour le camp d’entraînement, et ce qui arrivera arrivera. »

« C’est la vie dans la LNH. Il faut parler aux médias chaque jour, qu’il y ait trois journalistes dans le vestiaire ou 50. »