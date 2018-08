Stroll a pu améliorer son temps dans son dernier tour lancé, mais en vertu d'un chrono de 1 min 45 s 134/1000, il a été éliminé à la fin de Q1.

Son coéquipier Sergey Sirotkin l'a devancé au 18e rang en réussissant à tourner dans les 104 secondes au tour (1:44,998).

« Une séance très difficile, car la voiture n'est pas assz rapide. J'ai moi-même fait quelques erreurs. Je doute qu'on puisse se défendre dimanche, car on manque de vitesse en ligne droite, mais je vais faire de mon mieux, et aller le plus vite possible. »

La pluie s'est ensuite mise à tomber en Q3, et sur une piste détrempée, c'est Lewis Hamilton qui s'en est le mieux sorti. Il a obtenu la 78e pole position de sa carrière dans des conditions difficiles.

Avec un chrono imbattable de 1:58,179, le Britannique a battu Ferrari avec un chrono forcément plus lent que celui de Stroll, réalisé sur piste sèche.

Sebastian Vettel a fini deuxième de la qualif, et partira de la première ligne de la grille. Il y aura donc bataille au départ de la course entre les deux rivaux au championnat.

Hamilton a une avance de 24 points sur l'Allemand au classement, alors qu'une victoire vaut 25 points.

La surprise du jour vient de la toute nouvelle équipe Racing Point Force India, avec le troisième temps du Français Esteban Ocon.

« On ne s'y attendait pas. Après tout ce qui s'est passé dans l'équipe, ce résultat est fantastique », a dit Ocon.

Plus de détails à venir.