Stroll a pu améliorer son temps dans son dernier tour lancé, mais en vertu d'un chrono de 1 min 45 s 134/1000, il a été éliminé à la fin de Q1.

Son coéquipier Sergey Sirotkin l'a devancé au 18e rang en réussissant à tourner dans les 104 secondes au tour (1:44,998).

« Une séance très difficile, car la voiture n'est pas assez rapide. J'ai moi-même fait quelques erreurs, a-t-il admis. Je doute qu'on puisse se défendre dimanche, car on manque de vitesse en ligne droite, mais je vais faire de mon mieux, et aller le plus vite possible. »

En raison des pénalités infligées à Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) et à Nico Hülkenberg (Renault), qui ont été relégués à la dernière ligne de la grille, Stroll partira devant eux, de la 17e place sur la grille, juste derrière Fernando Alonso (McLaren, 15e).

Hamilton l'équilibriste

La pluie s'est ensuite mise à tomber en Q3, ce qui a obligé les pilotes à rouler en pneus intermédiaires sur une piste mouillée, mais pas complètement détrempée, donc piégeuse par endroits.

C'est Lewis Hamilton qui s'en est le mieux sorti. Sans être parfait, il a été le plus rapide, et il a obtenu la 78e pole position de sa carrière sur une piste rendue très glissante.

Lewis Hamilton roule en pneus intermédiaires à Spa. Photo : Getty Images/EMMANUEL DUNAND

Avec un chrono imbattable de 1:58,179, le Britannique a battu Ferrari avec un chrono forcément plus lent que celui de Stroll, réalisé sur piste sèche.

« Comme on n'avait pas tourné sous la pluie depuis le début du week-end, on n'avait pas de point de repère, et donc j'ai fait quelques erreurs. Ça a été très difficile », a-t-il admis.

« J'adore conduire sur le mouillé, mais je ne pense pas pouvoir exprimer en quelques mots à quel point les conditions étaient difficiles aujourd'hui, a-t-il expliqué.

« Nous sommes passés directement des pneus lisses aux intermédiaires en Q3, ce qui signifie que nous n'avions qu'une poignée de tours pour essayer de trouver l'adhérence, a précisé Hamilton. Je suis sorti à plusieurs reprises de la piste. Je savais que j'avais le rythme, je devais juste trouver le bon équilibre dans chaque virage. »

Sebastian Vettel a fini deuxième de la qualif, et partira de la première ligne de la grille. Il y aura donc bataille au départ de la course entre les deux rivaux au championnat.

« La première ligne, c'est bien, car il y a eu de la confusion quand la pluie est arrivée, a expliqué Vettel. On s'est loupé dans la stratégie, et moi-même, je n'étais pas suffisamment calme dans la voiture. »

Hamilton a une avance de 24 points sur l'Allemand au classement, alors qu'une victoire vaut 25 points.

Les objectifs élevés de Force India

La surprise du jour vient de la toute nouvelle équipe Racing Point Force India, récemment achetée par l'homme d'affaire canadien Lawrence Stroll, avec le troisième temps du Français Esteban Ocon et le quatrième chrono de son coéquipier Sergio Pérez.

Lewis Hamilton félicite Esteban Ocon après la séance de qualification à Spa. Photo : Getty Images/Will Taylor-Medhurst

« On ne s'y attendait pas. Après tout ce qui s'est passé dans l'équipe, ce résultat est fantastique, a dit Ocon. Les gars ont fait un travail fantastique. Nous avons changé de pneus très rapidement et nous avons réussi à sortir des puits: j'ai fait un tour propre, et j'ai réussi à prendre la troisième place.

« Je savais que j'aurai une opportunité avec la pluie. J'avais déjà réussi à finir troisième des qualifications dans ces conditions (Italie 2017). Maintenant on se concentre sur la course. On est aussi rapide sur le sec ici, donc nos objectifs sont élevés. »

Mais le pilote français mesure toute l'ironie de la situation, car il a fait plaisir à l'équipe, mais il sait que Lance Stroll héritera de son volant dans un avenir proche.

C'est ce qu'il a confirmé à Sebastian Vettel avant la conférence de presse FIA pour les trois plus rapides de la séance de quaoification. Un échange entendu par des membres de la presse:

Vettel : L'année prochaine ? Toujours rien ?

Ocon : Non.

Vettel : Tu vas être là [chez Force India] ? Non ?

Ocon : Non, non. C'est pris, le siège est pris.

Vettel : Ah oui ? Qui ?

Ocon : Bah devine, celui qui a acheté...

Vettel : Oui mais l'autre...?

Ocon : Bah l'autre, il apporte l'argent.

L'autre, c'est le coéquipier d'Ocon, le Mexicain Sergio Pérez, qui semble être assuré de garder son volant dans la nouvelle équipe Force India.

« Je sais ce que je fais l'an prochain, mais je ne peux pas vous le dire encore. Ce ne sera pas long », a révélé Pérez au site motorsport.com.

C'est lui qui a été à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de l'ancienne équipe Force India, et qui a permis par ricochet de préserver les emplois des 400 personnes travaillant dans l'entreprise.

Esteban Ocon et Sergio Pérez lors de la présentation de la voiture de la saison 2018 Photo : Getty Images/JOSE JORDAN

Esteban Ocon pourrait donc être le grand perdant de cette prise de contrôle par le consortium de Lawrence Stroll. Ce qui a incité le Britannique Lewis Hamilton à se porter à sa défense.

« J'ai toujours encouragé Esteban. Sa façon de se comporter et ses performances en piste sont exceptionnelles, a dit Hamilton, samedi à Spa.

« Malheureusement, la F1 est un monde étrange. Certaines équipes doivent maintenant embaucher le pilote qui a les poches pleines plutôt que le meilleur espoir, affirme-t-il. Ça signifie que le sport est probablement malade.

« Esteban doit se retrouver dans une bonne voiture, parce qu'il est l'un des meilleurs pilotes, a poursuivi Hamilton. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un pilote qui a plus d'argent passe devant un pilote plus aguerri. Ça ne devrait jamais arriver. »

On verra si le message de Lewis Hamilton sera entendu.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix de Belgique: