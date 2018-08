Ryan Borucki (3-3) a accordé deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Ken Giles est venu fermer les livres en neuvième et il a enregistré un 17e sauvetage cette saison.

Les Blue Jays (59-69) ont gagné quatre matchs d’affilée pour une première fois depuis qu'ils ont balayé les Orioles de Baltimore, du 7 au 10 juin.

Les Phillies (69-59) ont quant à eux perdu cinq de leurs six dernières rencontres.

Le partant des Phillies, Jake Arrieta (9-9), a accordé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches au monticule.

Il s'agit de la deuxième série de la saison entre les Phillies et les Blue Jays. La formation torontoise avait remporté deux des trois affrontements à Philadelphie, en mai.