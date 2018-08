Un texte de Félix St-Aubin

La commande s’annonçait démesurée pour le troisième quart-arrière des Redmen, une verte recrue de 18 ans. Privé de Frédéric Paquette-Perrault (raisons personnelles) et de Dimitrios Sinodinos (blessé), Ronald Hilaire a dû se résoudre à envoyer dans la mêlée Jacob Samuels.

L'auteur de 5 passes complétées en 11 tentatives pour 29 verges a évidemment été malmené par l’unité défensive de Danny Maciocia, qui n’a rien perdu de sa superbe depuis l’automne dernier.

« C’était un gros mandat de lui demander de venir ici contre une excellente défense et de rouler notre attaque, mais je pense qu’il a quand même fait un bon travail considérant tout ce qui s’est passé », a commenté l’entraîneur-chef de l’Université McGill.

Le bataillon des Carabins s’est dressé dès sa première apparition sur le terrain, profitant au passage d’une punition des visiteurs pour avoir retenu. Les Redmen ont été repoussés profondément dans leur territoire et ont été forcés de poser un genou au sol dans la zone des buts.

La table était mise pour un festin défensif. D’ailleurs, quelques protégés de Maciocia se sont régalés.

Marc-Antoine Dequoy a poursuivi dans la même veine quelques instants plus tard. Le demi défensif est devenu le premier lauréat de la ceinture des revirements après avoir effectué une interception qui a été ramenée sur 70 verges jusqu’en terre promise.

Elle est faite pour ça la ceinture, elle est faite pour célébrer nos revirements. On a fait une ceinture parce qu’il va y avoir beaucoup cette année, on l’espère […] C’est une petite addition qui met de l’énergie et de l’ambiance dans l’équipe, c’est important. Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy

Marc-Antoine Dequoy Photo : James Hajjar

Dequoy a conservé ladite ceinture durant approximativement un quart jusqu’à ce que Jean-Philippe Lévesque frappe à son tour. Le secondeur intérieur a récupéré un ballon échappé du porteur Daniel Adesegun pour réaliser le deuxième majeur défensif des siens.

Le jeu n’aurait probablement pas pu se matérialiser sans le botté de dégagement de Louis-Philippe Simoneau qui a reculé McGill à deux verges de sa zone des buts.

Deux autres touchés de sûreté ont été offerts aux Carabins, gonflant encore un peu plus la récolte de points inscrits par la défense.

« La défense joue du bon football, on s’impose physiquement sur la ligne défensive, on a d’excellents demis défensifs. La réalité, c’est qu’on a un synchronisme […] qu’on voit habituellement dans la deuxième moitié de la saison. Ça m’inspire beaucoup de les regarder jouer », a souligné Maciocia.

Archambault en renfort à Morand

Personne n’est tombé en bas de sa chaise en voyant Dimitri Morand prendre en charge l’attaque des Carabins pour lancer la saison locale. La surprise s’est produite à l’issue de la mi-temps lorsque Gabriel Archambault lui est venu en relève.

Les deux pivots se sont partagé équitablement la charge de travail derrière le centre Jean-Maxime Derosier.

Je ne parle jamais des décisions qu’on veut faire avec notre personnel parce que je ne veux pas que les joueurs se fassent une idée qu’ils vont seulement jouer 30 minutes. C’est quelque chose que j’avais pensé faire avant le match. L'entraîneur-chef Danny Maciocia

« L’occasion s’est présentée, on voulait les voir à l'oeuvre tous les deux parce que [...] tu ne sais jamais quand tu auras besoin [de l’un] des deux à un moment donné. »

Morand s’est souvent retrouvé dans des situations délicates dans le premier tiers de la rencontre avec de nombreux deuxièmes essais et près de 10 verges à franchir.

Le quart-arrière de deuxième année a tantôt fait preuve de calme dans sa pochette protectrice pour allonger les séquences offensives, tantôt profité d’une aide inespérée des unités spéciales grâce à deux jeux truqués.

Dimitri Morand Photo : James Hajjar

L’attaque n’a pas réussi à mettre de points au tableau avant le changement au poste de quart en faveur d’Archambault.

Statistiques des Carabins par la passe Dimitri Morand : 13 en 18 (72,2%) pour 103 verges et 1 sac

13 en 18 (72,2%) pour 103 verges et 1 sac Gabriel Archambault : 8 en 15 (53,3%) pour 142 verges, 1 touché contre 1 interception et 2 sacs

La rentrée sur le terrain d’Archambault a donné du rythme aux locaux, mais cela a passé en un claquement de doigts. Il a plus tard été stoppé en troisième essai et une verge à parcourir et a été victime d’une interception.

Le vétéran s’est repris en unissant ses efforts à ceux d'Assnel Robo pour marquer le seul touché offensif de la rencontre. Le porteur de ballon a capté la courte passe et a galopé les 69 verges le séparant de l’objectif.

Si la défense a brillé de tous ses feux, l’attaque n’a quant à elle pas effacé les quelques petites interrogations à son endroit.