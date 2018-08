L'équipe montréalaise n'avait pas gagné à domicile depuis le 11 août 2017, soit 378 jours.

Bede avait précédemment réussi des placements de 43, 32 et 29 verges, mais il avait raté la transformation sur le deuxième touché du match d'Antonio Pipkin plus tôt au quatrième quart, qui aurait donné un avantage de 23-22 aux Alouettes.

Pipkin, très efficace à son deuxième départ, a marqué des touchés sur des courses de deux et une verges, puis d'une au quatrième quart.

Les Argos (3-6) avaient d'ailleurs été la dernière victime des Alouettes (2-8) au stade Percival-Molson, où 16 480 spectateurs ont assisté à cette victoire.

Mais les Alouettes étant ce qu'ils sont, ils ont bien failli échappé cette rencontre.

Forts d'une avance de 15-10 à la mi-temps, les locaux ont permis aux Argos de marquer 12 points contre un seul au troisième quart pour prendre le contrôle 22-16.

Un retour d'interception de 45 verges d'Alden Darby sur une passe échappée par Ernest Jackson avait permis aux Argos de reprendre les devants 19-15.

Après un simple de Bede, les Argos ont aussi inscrit un placement, le troisième du match de Zack Medeiros, pour faire 22-16 et on ne donnait plus cher de la peau des Alouettes.

C'était sans compter sur le brio de Pipkin, William Stanback et B.J. Cunningham, qui ont replacé les Alouettes dans le match en dernière période et leur ont permis d'inscrire cette victoire qui a grandement réjoui les spectateurs sur place.

Mais il a fallu attendre à la toute dernière seconde, jusqu'à ce que Medeiros rate sa tentative de placement de 54 verges, pour que le stade Percival-Molson ne vibre comme on ne l'a que trop rarement senti vibrer depuis quatre ans.