La Québécoise, 16e tête de série des qualifications, a vaincu, vendredi, lors de son troisième et dernier match, l'Américaine Jamie Loeb 6-0 et 6-3.

Bouchard participera donc au tournoi du grand chelem new-yorkais pour une sixième année de suite, mais c'est la première fois qu'elle a dû se frayer un chemin par les qualifications.

Vendredi, comme à ses deux matchs précédents à Flushing Meadows, elle a largement dominé son adversaire qui n'a jamais été en mesure de lui ravir son service.

Bouchard a remporté les huit premiers jeux avant de conclure la rencontre avec cinq bris de service (en huit occasions) et 69 % de points inscrits sur sa première balle.

La fin de Polansky

Peter Polansky a été stoppé, lui, dans sa tentative d'atteindre le tableau principal.

L'Ontarien (no 12) n'était plus qu'à une victoire d'arriver à ses fins, mais l'Américain Donald Young s'est dressé sur sa route.

Polansky s'est donc incliné en trois manches de 5-7, 6-1 et 3-6 lors du troisième et dernier tour des qualifications.

Le Torontois de 30 ans, 120e à l'ATP, verra peut-être la chance lui sourire pour une quatrième fois dans un tournoi du grand chelem cette année, après avoir été repêché (lucky loser) aux Internationaux d'Australie et de France ainsi qu'à Wimbledon. Il n'a cependant jamais franchi le premier tour à chacune de ces occasions.

Plus tard dans la journée, Françoise Abanda et Félix Auger-Aliassime voudront rejoindre Milos Raonic, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil et Bouchard dans le tableau principal.