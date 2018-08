L'Impact (10-13-3) pourrait porter un dur coup aux espoirs du Toronto FC (6-12-6) samedi, moins d'un an après que les Sebastian Giovinco, Joey Altidore et compagnie ont été sacrés champions de la MLS.

« Je me souviens qu'en 2014, nous n'avions pas connu une bonne saison, mais nous étions allés là-bas en fin de saison et avions obtenu un bon résultat (un nul de 1-1) qui leur avait fait mal », a raconté le gardien Evan Bush.

« Ils ont aussi pris plaisir par le passé à clouer le dernier clou dans notre cercueil, se rappelle-t-il. Cette fois, il reste un peu plus de matchs à la saison et peu importe le résultat, ce ne sera pas une peine de mort. Mais avec leurs neuf points de retard, nous pouvons certainement augmenter la pression sur eux. »

C’est plus qu’un match pour le club, pour les partisans et la ville. Il y a plus que l’aspect sportif, et ceux qui sont ici depuis un moment le comprennent. Evan Bush

En plus de porter un dur coup au TFC, le Bleu-blanc-noir voudra confirmer ses acquis dans l'Est. La troupe de Rémi Garde détient 33 points, soit le même nombre que l'Union de Philadelphie, 5e en raison d'un meilleur différentiel de buts. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United sont à la poursuite de l'Impact avec respectivement 29 et 27 points. Toutefois, l'Union et le Revolution ont deux matchs en main, et le D.C. United, quatre.

« Nous allons affronter des équipes comme Toronto, Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre, D.C. et les équipes de New York d'ici la fin de la saison, et nous allons pouvoir le faire d'une position avantageuse avec nos points, a noté Bush. La ligue a ses particularités et le calendrier est parfois un peu étrange. L'an dernier, Atlanta avait beaucoup de matchs en fin de saison, et cette fois c'est D.C. »

« De notre côté, cela signifie que nous profitons d'un peu plus de repos en fin de saison, puisque nous n'avons pas à jouer le mercredi et le samedi. Pour D.C., ils doivent en profiter et éviter les blessures, mais s'ils ne jouent pas bien, leur saison pourrait dérailler rapidement. »

Les enseignements de Joël Bats

Meneur dans la catégorie des arrêts cette saison en MLS avec 106, Evan Bush vit une renaissance dans le filet cette saison. Souvent critiqué pour son jeu par le passé, le gardien montréalais s’est hissé au rang de candidat au titre de joueur de l’année à sa position.

« Ç’a été difficile pour lui au début parce que les dernières saisons ne s’étaient pas aussi bien passées qu’il l’aurait souhaité. Il avait reçu de nombreuses critiques et il avait un nouvel entraîneur en Joël. C’était beaucoup de changement, mais la chimie entre les deux est très bonne aujourd’hui. Il a progressé au cours de la saison. Sa confiance aussi. Et s’il est plus confiant, il en donne plus aux joueurs devant lui », a expliqué Rémi Garde.

Sa contribution est vraiment importante. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Rémi Garde

S'il donne la majorité du crédit de ses bonnes performances à Bush, qui a voulu travailler sur ses failles, Garde relève le travail de Joël Bats, entraîneur des gardiens qu'il avait su convaincre de laisser son poste avec l'Olympique Lyonnais pour participer à l'aventure montréalaise.

« Le crédit va plus à Evan, mais je suis tellement un amateur du travail de Joël, que je ne suis pas surpris. Le premier jour que nous avons regardé des vidéos du travail d’Evan, il m’a dit qu’il accordait plusieurs buts, mais toute l’équipe avait de la difficulté en défense la saison dernière. Il pensait qu’il avait remarqué plusieurs aspects de son jeu qu’il pouvait encore amélioré malgré son âge, et c’est ce qui s’est produit. »

Bush souligne quant à lui que ce sont les changements dans les méthodes de travail à l'entraînement qui ont été la plus grande bouffée d'air frais pour lui cette saison.

« Je pense que la manière dont nous nous entraînons fait que je me sens différemment avant d’aborder un match. Les exercices que nous faisons sont un peu à l’ancienne, et ç’a du bon sens parce que Joël est un peu plus vieux », explique en riant le gardien de 32 ans sur l'apport de son entraîneur de 61 ans.

Je ne fais plus autant de jeux avec l’équipe entière que ce soit sur un demi-terrain ou un terrain complet. Je suis avec Joël 90 % du temps. Evan Bush

« Ce sont beaucoup de mouvements d'un côté à l'autre de la ligne de but, il n’y a pas beaucoup d’exercices avec des cônes ou des mannequins comme on voit normalement dans l’entraînement moderne des gardiens, poursuit Bush. Au début, je me grattais un peu la tête, je me demandais si ce serait une bonne manière de procéder. Je ne vois pas autant de tirs de plein jeu, je ne vois pas autant de situations de jeu à l’entraînement. Mais je me sens frais en arrivant au match. »

Physiquement et mentalement, ajoute le gardien, sa confiance est à un plus haut niveau que lors des saisons passées. « Souvent, si tu accordes des buts à l’entraînement dans des situations de match en semaine, ça peut faire que tu arrives avec une confiance moins forte le week-end. »

Samedi contre Toronto, il n'aura pas en plus à affronter l'une de ses bêtes noires. L'attaquant Jozy Altidore a vu une suspension pour carton rouge être prolongée d'un match par la MLS. En 12 matchs contre l'Impact en MLS, Altidore a inscrit 8 buts.

« Jozy a toujours été une épine dans notre pied et je ne suis certainement pas déçu qu'il ne nous affronte pas », a conclu Bush.