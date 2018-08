La canoéiste de Mississauga a fait jeu égal avec l'éventuelle gagnante, la Russe Kseniia Kurach, pendant la moitié de la course. Mais une fois la mi-parcours franchie, elle n'a pu suivre la cadence imposée par sa rivale qui a arrêté le chrono à 2 min 10 s 991/1000.

Vincent a cédé 1,157 s à Kurach, tandis que la Bélarusse Alena Nazdrova, 2e à 0,64 s, s'est glissée sur la deuxième marche du podium.

L'an dernier, Vincent avait été sacré championne du monde en C-2 500 m avec Laurence Vincent-Lapointe. Les deux pagayeuses tenteront de défendre leur titre dimanche.

En K-2 1000 m, les Canadiennes Natalie Davison et Alanna Bray-Lougheed ont terminé au 7e rang en 3:53,218, soit à 13,407 des médaillées d'or, les Hongroises Tamara Csipes-Galbacs et Erika Medveczky qui ont largement dominé le reste du peloton.

Elles ont devancé les Polonaises Justyna Iisrzycka et Paulina Paszek par 3,947 s et les Allemandes Sarah Brüssler et Melanie Gebhardt par 5,28 s.