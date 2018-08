La saison de F1 reprend après la pause estivale de trois semaines.

Pause durant laquelle des pilotes ont annoncé leurs couleurs pour 2019, notamment Daniel Ricciardo et Fernando Alonso, durant laquelle une équipe est morte (Force India) et une autre est née (Racing Point Force India).

La bataille reprend entre Ferrari et Mercedes-Benz qui ont apporté à Spa de nouveaux moteurs, plus puissants.

C'est Vettel qui a frappé le premier. Il a négocié le magnifique circuit belge de 7 km en 1 min 44 s 358/1000. L'Allemand a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de 15 centièmes de seconde.

Sebastian Vettel Photo : Getty Images/Dan Mullan

Meneur au classement, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) se classe 3e, à 3 dixièmes de seconde de Vettel.

Les Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) suivent en 4e et 5e positions, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), qui n'a réalisé un tour chronométré qu'en toute fin de séance.

On croyait à un problème relié au moteur Renault, mais il semble que ce soit un problème d'injection d'essence qui l'ait retenu au garage.

Les pilotes de la nouvelle équipe Racing Point Force India, le Français Esteban Ocon et le Mexicain Sergio Pérez, ont respectivement fini aux 7e et 9e rangs. Pour eux, rien ne change. Les mêmes couleurs, les mêmes voitures.

Ocon sait toutefois qu'il vit sur du temps emprunté, car il devra éventuellement céder son volant au pilote canadien Lance Stroll, fils du nouveau propriétaire de l'équipe Racing Point Force India, dans un avenir plus ou moins proche.

Lance Stroll (Williams) a été un des plus assidus en piste avec 25 tours chronométrés. Seul le jeune Lando Norris en a fait un de plus dans la McLaren.

Stroll a fait son meilleur tour en 1:46,965, à 2,6 s du temps de référence. Il a devancé son coéquipier Sergey Sirotkin (1:47,367).

Une Mercedes-Benz en fond de grille

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) partiront du fond de la grille dimanche.

Ils ont reçu des pénalités vendredi pour des changements complets de moteurs.

Bottas et Hülkenberg ont dépassé la limite de changements autorisés par saison concernant plusieurs éléments, dont l'unité de puissance, la batterie et le turbo, et ont donc été sanctionnés par les commissaires de la FIA.

L'abandon de Bottas en Autriche au début de juillet l'avait contraint à changer de moteur prématurément.

Il devrait démarrer au 19e rang devant Hülkenberg, en dernière position, car son équipe a informé la FIA avant Renault.

Mercedes-Benz a introduit ce week-end à Spa-Francorchamps un nouvel ensemble de spécifications moteurs sur la monoplace de son pilote finlandais et sur celle de Lewis Hamilton.

Résultats de la première séance d'essais libres :