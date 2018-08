Le Bulgare Grigor Dimitrov, 8e mondial, et le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de l'épreuve en 2016, ont rendez-vous d’entrée de jeu, tandis que Roger Federer et Novak Djokovic pourraient s'expliquer en quarts de finale.

Le Canadien Milos Raonic est dans la même portion de tableau que Dimitrov et Wawrinka, et il pourrait affronter l'un ou l'autre dès le troisième tour. L'Ontarien, 25e à l'ATP, devra toutefois vaincre l’Américain Jared Donaldson au premier tour et possiblement le Français Gilles Simon au second.

L'Ontarien Denis Shapovalov, de son côté, sera opposé à un joueur des qualifications comme entrée en matière. Il pourrait retrouver sur sa route l’Américain Sam Querrey au deuxième tour et le Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste à Wimbledon, au troisième.

Quant au Britanno-Colombien Vasek Pospisil, il a amorcera le tournoi contre le Slovaque Luckas Lacko. Ensuite pourrait suivre le champion en titre, Rafael Nadal...

L'Ontarien Peter Polansky et le Québécois Félix Auger-Aliassime pourraient les rejoindre au tableau principal. Polansky n'est plus qu'à une victoire de réussir l'exploit, tandis qu'Auger-Aliassime disputera un deuxième match de qualifications en début de soirée.

Dimitrov, en retrait en 2018 après la meilleure saison de sa carrière en 2017, a hérité d'un adversaire compliqué.

Wawrinka, 101e mondial après une grave blessure à un genou en 2017, a montré cet été qu'il se rapprochait à nouveau de son meilleur niveau: il a bousculé en huitièmes de finale à Toronto Rafael Nadal, futur vainqueur de l'épreuve, puis a atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati où il a chuté avec les honneurs face à son compatriote et grand ami Roger Federer 6-7 (2/7),7-6 (8/6), 6-2.

À Wimbledon, le sort avait aussi voulu que les deux joueurs se croisent dès le premier tour et le Bulgare avait dû faire ses valises plus tôt que prévu.

L'autre « épouvantail » de ce tirage au sort était le Serbe Novak Djokovic, de retour à la 6e place mondiale après son sacre à Cincinnati mi-août.

« Djoko », qui avait manqué l'édition 2017 sur blessure, aura pour premier adversaire le Hongrois Marton Fucsovics (40e joueur mondial) et peut envisager sereinement la première semaine jusqu'à un quart de finale très attendu contre son grand rival Federer, qu'il a dominé en finale à Cincinnati (6-4, 6-4).

Le Suisse, numéro 2 mondial et quintuple vainqueur de l'épreuve, commencera le tournoi new-yorkais contre le Japonais Yoshihito Nishioka (no 177) et pourrait retrouver au 3e tour l'imprévisible Nick Kyrgios (no 30).

Le no 1 mondial et tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal, sera opposé au premier tour à une vieille connaissance, son compatriote David Ferrer (79e à l'ATP), et bénéficie d'un tableau relativement dégagé jusqu'en quarts de finale où il pourrait retrouver le Sud-Africain Kevin Anderson (5e) qu'il a battu en finale de l'édition 2017.

L'Allemand Alexander Zverev (4e), à qui les tournois du grand chelem réussissent peu, pourrait affronter le Croate Marin Cilic (7e) en quarts de finale, tandis que l'Argentin Juan Martin del Potro (3e) a plutôt été gâté.

À noter dans cette partie de tableau, un autre ancien vainqueur à Flushing Meadows, l'Écossais Andy Murray, 378e mondial après sa blessure à une hanche, qui disputera son premier match en grand chelem depuis Wimbledon 2017 face à l'Australien James Duckworth (445e), avant de défier potentiellement Del Potro au troisième tour.

Un duel Serena Williams-Simona Halep en huitièmes de finale?

L'Américaine Serena Williams pourrait croiser la raquette la Roumaine Simona Halep (no 1 mondiale) en huitièmes de finale.

Williams, de retour cette année sur le circuit féminin après avoir donné naissance à une fille en septembre 2017, pourrait par ailleurs affronter au troisième tour sa soeur aînée Venus.

Elle commencera le dernier tournoi du grand chelem de l'année face à la Polonaise Magda Linette (60e), tandis qu'Halep lancera sa campagne contre l'Estonienne Kaia Kanepi (44e), quart de finaliste de l'édition 2017.

Williams, en quête du 24e titre de sa carrière dans un tournoi majeur pour égaler le record de l'Australienne Margaret Court, occupe actuellement la 26e place du classement WTA, mais les organisateurs du tournoi new-yorkais ont tenu compte de sa longue absence et lui donné le statut de tête de série no 17.

L'Américaine Sloane Stephens, tenante du titre et 3e joueuse mondiale, a en revanche été relativement épargnée par le tirage au sort, mais pourrait croiser la route au troisième tour de la Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne numéro un mondiale et bénéficiaire d'un laissez-passer.

Les Canadiennes Eugenie Bouchard et Françoise Abanda tentent également d'atteindre le tableau principal. Bouchard n'a plus qu'une étape à franchir après avoir gagné son deuxième match de qualifications jeudi. Abanda jouera son second match plus tard dans la journée.