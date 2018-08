De Haître participera aux Championnats panaméricains de cyclisme sur piste à Aguascalientes, au Mexique, du 29 août au 2 septembre.

Le Franco-Ontarien participera aux épreuves de poursuite par équipe et au kilomètre. Détenteur du record national sur 1000 m, établi sur la piste d’Aguascalientes, il essaiera maintenant de devenir le premier Canadien à franchir la barre des 60 secondes.

Cette compétition n’est que le début du plan de De Haître. « Le processus de qualification olympique commence dès maintenant et ces championnats représentent la première étape »

« C'est clair d'emblée que Vincent a une physiologie spéciale et unique qui lui permet de poursuivre l'objectif de devenir un cycliste sur piste de niveau olympique », a indiqué Jono Hailstone, l'entraîneur d'endurance de l'équipe masculine sur piste à Cyclisme Canada.

De Haître, qui a gagné l’argent au 1000 m aux Championnats du monde de distances individuelles en patinage de vitesse, ne va pas abandonner la glace de sitôt.

« Évidemment, deux ans sans patiner, ça peut sembler risqué, a-t-il reconnu. Mais après avoir discuté avec mon entraîneur Bart Schouten, je suis confiant que ce changement temporaire sera un avantage.

« La question n’est pas si je retourne au patin, mais plutôt quand. Si mon plan se déroule comme je le veux, je serai de retour en patinage de vitesse et en grande force en août 2020. »

Schouten abonde dans le même sens : « Vincent est un athlète multisports très talentueux. Je suis certain que les courses et l'entraînement en cyclisme sur piste feront de Vincent un athlète plus complet au moment de renouer avec le patinage de vitesse. »

À Pyeongchang, De Haître s'est blessé à une cheville juste avant les JO. Il a conclu 19e au 1000 m et 21e au 1500 m.