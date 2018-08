À deux semaines de l'événement, les 18 équipes du WorldTour et les trois formations invitées (Israël Cycling Academy, Rally Cycling et l'équipe nationale du Canada) ont dévoilé leurs effectifs.

Au total, 147 coureurs de 28 nationalités prendront le départ de ces deux épreuves nord-américaines.

Van Avermaet (BMC Racing), sacré champion olympique aux Jeux de Rio, a également triomphé à Montréal en 2016, en plus d’avoir accumulé quatre podiums à Québec depuis 2012.

« J'aime ces deux courses, qui sont chaque année parmi mes principales de la fin de saison » , a déclaré Van Avermaet.

Ce sera également l’occasion de saluer Simon Gerrans (BMC Racing), seul coureur à avoir triomphé à Québec et à Montréal la même année, en 2014, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il tirera sa révérence à la fin de la saison.

Quant à Costa (UAE Team Emirates) et Wellens (Lotto Soudal), ils ont également connu du succès dans la Belle Province. Le Portugais s’est imposé au pied du mont Royal en 2011 en plus de monter sur le podium en 2014 (2e) et 2015 (3e). Il avait aussi fini 3e sur la Grande-Allée en 2012.

Le Belge, lui, a dominé le peloton dans la métropole en 2015.

L’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), gagnant à Montréal l’an dernier et 3e l’année précédente, et le Néerlandais Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo), vainqueur à Montréal en 2010 et à Québec en 2013 seront également sur la ligne de départ.

John Degenkolb célèbre sa victoire à l'arrivée de la neuvième étape du Tour de France 2018. Photo : Getty Images/PHILIPPE LOPEZ/AFP

D’autres coureurs de renom ont également confirmé leur présence : Michael Matthews (Team Sunweb), 2e en 2015 et 3e en 2017 à Montréal, Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), Jakob Fuglsang (Astana), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Sam Bennett (Bora Hansgrohe), triple vainqueur d’étape au Tour d’Italie, Carlos Betancur (Movistar Team), Alexis Vuillermoz et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), gagnant sur les Champs-Élysées au dernier Tour de France, Anthony Roux (Groupama FDJ), champion de France, ainsi que John Degenkolb (Trek-Segafredo) qui a coiffé Van Avermaet lors de la périlleuse étape (9e) des pavés au récent Tour de France.

De plus, les GPCQM compteront sur le plus fort contingent de coureurs canadiens depuis leur création il y a 9 ans, avec 16 représentants, dont les Québécois Hugo Houle (Astana) et Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy).

« Nous avons la chance d'accueillir cette année encore un plateau de très haut niveau, a mentionné le vice-président exécutif de l'événement Marcel Leblanc. Les coureurs connaissent la valeur de nos courses et savent que ce sont des lignes importantes sur un palmarès. Nous sommes heureux de compter parmi nous de nombreux coureurs canadiens. Cela prouve la valeur de notre cyclisme. »

Sans Sagan

Il y aura cependant un absent de taille. Le 7 août dernier, le Slovaque Peter Sagan a confirmé qu'il prendrait plutôt part au Tour d’Espagne, qui se déroulera du 25 août au 16 septembre.

Le triple champion du monde et sextuple maillot vert au Tour de France est toujours l’un des favoris de la foule, d’autant plus qu’il a brillé régulièrement sur nos routes.

Sagan a remporté le Grand Prix cycliste de Québec en 2016 et 2017, ainsi que celui de Montréal en 2013. Il a de plus conclu au 2e rang en 2010 et 2016 sur l’avenue du Parc.