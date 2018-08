« Un athlète ou un parent d'athlète pourra appeler le numéro de cette ligne n'importe où dans le monde », a déclaré Morinari Watanabe à l'AFP durant les Jeux asiatiques à Jakarta.

Cette initiative survient plusieurs mois après la condamnation à la prison à vie de l'ancien médecin de l'équipe nationale américaine Larry Nassar, coupable d'avoir agressé sexuellement plus de 265 victimes, dont près de 160 gymnastes, pendant deux décennies.

La mise en place de cette ligne d'assistance est l'une des mesures d'un plan global de la FIG pour créer une Fondation d'éthique de la gymnastique, qui inclut un volet de protection, un volet disciplinaire et un volet de conformité.

Ce plan sera soumis au vote des fédérations nationales membres en décembre.

« Je pense que plus de 1000 personnes appelleront pour mentionner des faits de harcèlement sexuel dans la première année de l'instauration de la ligne », a dit M. Watanabe, espérant voir ce nombre divisé par deux l'année suivante, puis à nouveau réduit de moitié un an plus tard.

Le président de la FIG compte en effet sur l'existence de cette ligne pour dissuader certains agresseurs potentiels de passer à l'acte.

En février, le Comité international olympique avait déjà mis en place une cellule d'aide aux victimes pour les Jeux d'hiver Pyeongchang afin d'offrir un soutien médical et psychologique aux victimes de harcèlement ou d'abus sexuels.

La révélation du scandale Nassar a poussé le monde de la gymnastique à se demander comment le médecin déchu a pu agir pendant deux décennies sans avoir été découvert.

Après la condamnation de Nassar, d'autres scandales sexuels ont émergé. Un ancien entraîneur de l'équipe nationale brésilienne a été renvoyé de son club en mai à la suite de la diffusion de témoignages de plus 40 victimes masculines contre Fernando de Carvalho Lopes. De premières accusations avaient fait surface il y a deux ans, mais l'entraîneur avait simplement été rétrogradé à un poste administratif.

Le président de la FIG a affirmé qu'il fallait changer la culture de la gymnastique, car les entraîneurs et d' autres membres du personnel bénéficient de trop de pouvoir sur les athlètes et leurs familles.

« Les entraîneurs doivent communiquer avec les parents », a répété M. Watanabe.