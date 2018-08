Le duel attendu depuis longtemps se déroulera durant le week-end de l’Action de grâce aux États-Unis sur le parcours de Shadow Creek dans la capitale mondiale du jeu et des casinos.

« Ce sont deux des joueurs les plus emblématiques de leur génération, dont le renom dépasse les frontières du golf et dont la rivalité est l'une des plus marquantes de l'histoire de leur sport », a expliqué Turner qui diffusera le duel.

Woods, 42 ans, et Mickelson, 48 ans, totalisent 122 victoires sur le circuit professionnel américain (PGA), 19 titres du grand chelem et plus de 200 millions de dollars américains de gains.

Les deux joueurs ont réagi à cette annonce en s'invectivant amicalement sur les réseaux sociaux.

« Je parie que tu penses que ce sont les neuf millions de dollars les plus facilement gagnés dans ton existence », a ainsi tweeté Mickelson à l'adresse du « Tigre ».