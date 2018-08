La triathlonienne de 25 ans s’est blessée lors d’un entraînement de course à pied en vue des Championnats canadiens [finalement annulés en raison des feux de forêt en Colombie-Britannique, NDLR].

La cheville de la Québécoise l’incommode toujours et elle devra oublier le triathlon montréalais pour une troisième année d’affilée.

En 2016, lors de la première édition à Montréal, elle était en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Rio.

L'an dernier, Triathlon Canada ne l’avait pas sélectionnée.

Lors de la septième étape des Séries mondiales à Edmonton, en juillet dernier, l’athlète originaire de Sainte-Agathe-des-Monts avait été contrainte à l’abandon.

Kretz comptait sur l’épreuve albertaine pour rebondir après une saison en deçà de ses attentes.

(avec les informations d’Audrey Lemieux)

Radio-Canada Sports présentera en webdiffusion le Triathlon international de Montréal. Samedi et dimanche, à partir de 13 h 35 (HAE), ne ratez rien de l’action avec la description d’Antoine Deshaies et l’analyse d’Audrey Lemieux. Consultez notre calendrier de diffusion pour plus de détails.