Un texte de Philippe Crépeau

Fernandez sera à Repentigny tête de série no 3, derrière la Danoise Clara Tauson et la Japonaise Yuki Naito.

« Le tournoi de Repentigny est un des tournois les plus importants parce que j’ai vu la liste [des joueuses] qui ont gagné ce tournoi, explique-t-elle en marge de la conférence de presse mercredi.

« Ce sont des joueuses qui ont gagné des grands chelems, [ce sont] des numéros un mondiales, et j’aimerais bien gagner ce tournoi pour être une des joueuses comme ça pour le futur », ajoute la jeune joueuse gauchère.

Leylah Annie Fernandez Photo : La Presse canadienne/Tennis Canada

Leylah Annie Fernandez a beaucoup d'ambition. Mais elle ne souhaite pas nécessairement devenir no 1 du monde chez les juniors.

« J’aimerais bien être no 1, mais ce n’est pas un but pour moi cette année ou dans les prochaines années. C’est plus de faire la transition du junior au professionnel et d’avoir un bon classement professionnel. »

Ce sont ses résultats de la saison 2018, notammnent sa demi-finale dans le volet junior des Internationaux de France, à Paris, qui lui permettent déjà de penser à son passage chez les pros.

Elle s'est donné comme objectif d'entrer dans le top 100 de la WTA avant ses 18 ans. Elle est en ce moment 583e lors du classement publié le 20 août.

« C’est beaucoup d’années d’entraînement avec mon père et mon coach et, cette année, ça a donné des résultats positifs. [Je veux] m’améliorer chaque année, bien jouer, et voir si je peux avoir des résultats positifs comme cette année », précise-t-elle.

Malgré son jeune âge, Leylah Annie Fernandez a déjà bien en tête la façon dont elle veut jouer pour gagner.

« J’aime ça être toute seule sur le terrain, et trouver mes solutions, de jouer mon jeu, de ne pas dépendre de mon coach et des autres joueurs pour mes résultats. »

Leylah Annie Fernandez Photo : Twitter

On peut donc la décrire comme une joueuse cérébrale.

« Oui, répond-elle. Je pense beaucoup tactiquement [...] pour que ça puisse m’aider à gagner mes points. »

Parmi les moments forts de sa saison 2018, il y a sa victoire à Porto Alegre, au tournoi juvénile grade A, en mars, mais c'est au mois d'août qu'elle a vécu ses plus grosses émotions, à sa première participation à la Coupe Rogers, à Montréal.

« J’ai fait les pré-qualifications, puis les qualifications, et j’ai perdu en dernière ronde. Mais ça a été un très beau tournoi pour moi. »

Fernandez a perdu dans l'ultime tour des qualifications en trois manches contre la Britannique Katie Boulter, 6-3, 3-6 et 4-6, après voir travaillé pendant 121 minutes de jeu.

« Depuis que je suis jeune que je veux y participer, et quand j’ai eu cette opportunité, j’ai pris ce tournoi comme une occasion de m’améliorer, précise-t-elle, et de m’amuser avec les joueuses et mon père. Ça a été pour moi un tournoi très spécial ».

Leylah Annie Fernandez sait qu'elle a une chance d'aller loin à Repentigny, car elle connaît bien les deux jeunes filles qui sont juste devant elle.

Leylah Annie Fernandez à la conférence de présentation des Internationaux junior de Repentigny 2018 Photo : Société Radio-Canada

Et un bon parcours à Repentigny la préparera parfaitement bien pour les Internationaux juniors des États-Unis, la semaine suivante à New York.

« Ça va être amusant pour moi. Je vais être à l’aise [à New York]. C'est une bonne surface pour mon jeu, car je joue la balle très vite et tôt, analyse-t-elle. J’aime faire des amortis et des balles coupées. »

Mais elle ne se limite pas aux surfaces dures. On l'a préparée durant son apprentissage à tous les types de terrains.

« J’aime (toutes) les surfaces. Depuis que je suis jeune, mon père et mon coach m’ont appris à jouer sur toutes les surfaces différentes, et de ne pas voir ça comme une difficulté. »

Et Leylah Annie Fernandez attend impatiemment de représenter son pays à la fin de septembre.

« Je vais représenter le Canada à la Fed Cup junior en Hongrie, et ça va être quelque chose de très spécial pour moi », conclut-elle.

Le Canada fait partie des 16 pays qui participeront à la finale de la Fed Cup junior (moins de 16 ans) qui a lieu à Budapest du 25 au 30 septembre. Les Américaines sont les championnes en titre.

Mais selon le site officiel de l'ITF, les Américaines auront fort à faire face aux Canadiennes.

« Leurs adversaires les plus redoutables pourraient être leurs voisines, les Canadiennes, peut-on lire sur le site de l'ITF, avec la présence de la jeune Leylah Annie Fernadez, âgée de 15 ans. »

Les Américaines sont prévenues...