Williams, âgée de 36 ans, a touché 18,1 M$ US entre juin 2017 et juin 2018, dont seulement 62 000 $ en bourses. Elle a fait une pause de 14 mois entre janvier 2017 et mars 2018 pour donner naissance à un premier enfant.

C'est donc grâce à 18 millions en commandites que Williams se retrouve au sommet de la liste.

Le boxeur Floyd Mayweather dominait le classement masculin publié en juin avec 285 M$ US. Roger Federer était le mieux classé parmie les joueurs de tennis avec le 7e rang et un revenu de 77,2 M$ US.

Huit des dix athlètes féminines les mieux payées sont des joueuses de tennis, un sport où les bourses offertes aux femmes se rapprochent souvent de celles des hommes.

La Danoise Caroline Wozniacki occupe le 2e rang du classement grâce à des revenus de 13 M$ US, dont 7 M$ US en bourses.

Les autres joueuses de tennis dans le classement sont l'Américaine Sloane Stephens (3e, 11,2 M$ US), l'Espagnole Garbine Muguruza (4e, 11 M$ US), la Russe Maria Sharapova (5e, 10,5 M$ US), l'Américaine Venus Williams (6e, 10,2 M$ US), la Roumaine Simona Halep (8e, 7,7 M$ US) et l'Allemande Angelique Kerber (10e, 7 M$ US).

Les deux exceptions sont la joueuse de badminton indienne Pusarla Venkata Sindhu avec 8,5 M$ US en revenus, dont 8 M$ US en commandites, et la pilote automobile américaine Danica Patrick, qui a pris sa retraite en mai, avec 7,5 M$ US.

Sindhu est devenue la première athlète féminine indienne à gagner une médaille d'argent olympique, en 2016, aux Jeux de Rio. Pour sa part, Patrick a notamment lancé une ligne de vêtements et publié un livre au cours de la dernière année.