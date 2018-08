« Au final, je sais quoi penser de mon jeu et je sais que j'aurais pu mieux jouer, a dit Price en entrevue avec le site nhl.com. Je me sens toujours ainsi, peu importe la saison que j'ai eue, mais je sais que je peux être meilleur et je sais que mes coéquipiers voudront être meilleurs cette saison également. »

Le gardien de but a profité de l’été pour travailler certains aspects de son jeu.

Je me suis rendu compte que mes pieds étaient trop loin l'un de l'autre. Tu te compromets face au tir lorsque tu fais ça et c'est quelque chose sur laquelle nous allons continuer à travailler. Il faut garder une position plus neutre qui me permettra de mieux me déplacer dans n'importe quelle situation. Carey Price

Price a terminé la précédente campagne avec une fiche de 16-26-7, avec une moyenne de buts accordés par match de 3,11 et un taux d'efficacité de ,900.

Le CH a raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois saisons. Il a terminé 26 points derrière les Devils du New Jersey, 8es dans l'Association de l'Est.

Price a reconnu qu’il aura besoin de l’aide de ses coéquipiers pour améliorer sa fiche. Montréal a donné 258 buts la saison dernière.

« C’est comme si on tentait de corriger trop de choses, a-t-il estimé. Tu essaies trop et tu fais des choses que tu ne devrais pas faire parce que tu penses que tu aides l’équipe, mais finalement, tu te tires dans le pied. Parfois, moins c’est mieux. Nous avons un nouveau personnel d’entraîneurs cette année et un nouvel entraîneur en défense en Luke Richardson, alors nous devrons nous asseoir au début du camp d’entraînement pour déterminer ce que nous voulons faire. »