Un texte de François Le Blanc

C’est toujours excitant , lance le gérant des Fisher Cats, Patrick Tardif. C’est un groupe qui attend depuis longtemps cette chance-là . Ça fait 12 ans qu’une équipe de Moncton n’a pas représenté le Nouveau-Brunswick au championnat national. À cette époque, en août 2006, les Mets avaient battu la Saskatchewan en grande finale.

La compétition sera féroce cette année, mais les Fisher Cats sont confiants. On sait que nous sommes capables de compétitionner avec le reste du pays. Je le dis souvent, on n’a pas de complexe , mentionne Tardif.

Patrick Tardif a plusieurs années d'expérience comme entraîneur au baseball mineur dans le Grand Moncton. C'est sa première participation au Championnat canadien senior à la barre des Fisher Cats. Photo : Radio-Canada/Gilles Boudreau

L’an dernier, les Royals de Fredericton ont décroché la médaille d’argent et, en 2016, la médaille de bronze. Des joueurs de l’édition actuelle des Fisher Cats avaient prêté main-forte aux Royals lors de leur quête infructueuse du titre national.

Moncton fera appel à huit joueurs des autres équipes de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick, dont quatre de Fredericton, ce qui fait dire à Patrick Tardif que l’expérience sera un atout.

Plusieurs joueurs qui étaient là l’an passé et qui ont perdu lors du match de médaille d’or auront faim pour remporter l’or cette année. Patrick Tardif, gérant des Fisher Cats de Moncton

Les Fisher Cats ont obtenu leur laisser-passez pour le Championnat canadien en battant Fredericton lors des séries éliminatoires de 2017. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Les lanceurs, un atout

Les Fisher Cats pourront compter sur un bon personnel de lanceurs, mené par le redoutable Sam Lund. À l’attaque, Dave Barr, de Fredericton, donnera un bon coup de main tout comme le receveur des Ironmen de Chatham, Jeff Watkins. Il a gagné la Triple couronne du baseball senior du Nouveau-Brunswick et a terminé la saison avec la meilleure moyenne au bâton, avec le plus de points produits et avec le plus grand nombre de coups de circuit.

Le lanceur des Fisher Cats, Sam Lund, lors de la finale de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick en septembre 2017. Photo : Radio-Canada/Mathieu Bernier

Pour avoir du succès au Championnat canadien, les équipes doivent bien gérer leur personnel de lanceurs. Il ne faut pas surutiliser les lanceurs pour qu’il soit frais et dispos lors des moments importants , explique Patrick Tardif.

Toutes les équipes disputeront quatre parties en trois jours lors du tour préliminaire, en plus de la demi-finale et de la finale.

Moncton jouera jeudi contre le Manitoba en après-midi et contre l'équipe hôtesse, Victoria, en soirée.