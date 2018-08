Bouchard n'a pas laissé la moindre chance à Zhao qui portait un imposant bandage au bras droit. Elle l’a brisé à ses trois premiers jeux au service pour remporter la première manche en seulement 27 minutes.

La joueuse de Richmond Hill, en Ontario, a bien tenté de rehausser son niveau de jeu en deuxième manche, mais Bouchard était tout simplement trop forte pour elle.

La 161e raquette au monde s'est finalement adjugé le neuvième jeu de la rencontre après avoir déposé un superbe amorti, suscitant les applaudissements nourris de la foule.

C'était cependant peine perdue pour Zhao. Bouchard l'a brisée lors du 11e jeu, avant de sceller l'issue de la rencontre avec un autre bris.

Bouchard a converti 6 de ses 12 balles de bris, et elle n'en a offert aucune à Zhao. Elle a aussi réussi trois as et n'a commis aucune faute directe.

Bouchard, la 16e tête de série, affrontera au deuxième tour l'Américaine Catherine McNally, 707e au monde.

La Montréalaise Françoise Abanda et la Torontoise Bianca Andreescu participent également au tournoi de qualifications à Flushing Meadows.

Abanda doit affronter la Française Jessika Ponchet au premier tour mercredi, tandis qu'Andreescu doit croiser le fer avec la Serbe Olga Danilovic.

Chez les hommes, l’Ontarien Peter Polansky, 12e tête de série, a commencé son tournoi de qualification de belle manière avec une victoire en deux manches identiques de 6-4 sur l’Espagnol Sergio Gutierrez Ferrol.

Polansky jouera contre le Colombien Santiago Giraldo, 337e raquette mondiale, au deuxième tour.

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime et le Vancouvérois Filip Peliwo sont aussi en lice.

Auger-Aliassime entreprendra le tournoi de qualifications mercredi contre le Hollandais Tallon Griekspoor, alors que Peliwo a rendez-vous avec la cinquième tête de série Marcel Granollers.