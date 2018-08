Osmond avait déjà indiqué au début du mois de juin qu'elle faisait une croix sur l'intégralité des manches du Grand Prix de l'ISU. Elle a rayé tous les autres événements compétitifs, mardi, après 11 semaines de réflexion.

« J’ai eu un peu de temps pour réfléchir à mon avenir, cet été, et je pense que de prendre l’année de congé pour évaluer les prochaines étapes de ma vie est la meilleure décision pour moi », a-t-elle déclaré.

« Je suis fébrile de voyager dans tout le pays et de me produire pour mes partisans durant la tournée Merci Canada, cet automne. Et je me réjouis de poursuivre d’autres occasions pendant mon absence », a-t-elle enchaîné.

La dernière saison d'Osmond s'est achevée avec une médaille d'or aux Championnats du monde à Milan. Elle était ainsi devenue la première Canadienne à accomplir cet exploit depuis Karen Magnussen en 1973.

Quelques mois plus tôt, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, la Terre-Neuvienne de 22 ans s'était hissée sur la première marche du podium à l'épreuve par équipe et sur la troisième en solo.

Ses compatriotes Tessa Virtue et Scott Moir, qui forment un duo en danse, et Patrick Chan avaient également pris une pause de la compétition après les Jeux olympiques de Sotchi en 2014.