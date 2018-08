L'Irlandais à la fiche de 28-2 (20 K.-O.) a dû se faire convaincre de relever le défi face à Lemieux (39-4, 33 K.-O.).

« Il a fallu lui tordre un bras pour qu'il accepte, a déclaré Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management et gérant de Lemieux. On a dû négocier pendant deux mois. »

Le combat est prévu pour 12 rounds. Le titre intercontinental de la World Bozing Organization (WBO), détenu par O'Sullivan, sera en jeu.

Ce duel était souhaité par plusieurs amateurs de boxe du Québec, puisque les styles explosifs des deux pugilistes donnent habituellement droit à des combats excitants.

O'Sullivan avait passé le K.-O. à l'Américain Antoine Douglas au septième round de leur combat présenté en sous-carte du combat entre Lemieux et Billy Joe Saunders, le 16 décembre. Lemieux s'était incliné par décision unanime.

O'Sullivan est classé 3e de la WBA et de la WBO, 6e du WBC, et 14e de l'International Boxing Federation (IBF). Lemieux est quant à lui classé 5e aspirant au titre de la WBO.

Le combat sera présenté en demi-finales du gala mettant en vedette les poids moyens Gennady Golovkin (38-0-1, 34 K.-O.) et Saul « Canelo » Alvarez (49-1-2, 34 K.-O.).

« C'est un gala qui sera présenté à la télé à la carte, alors HBO cherchait à voir des combats qui lui permettront de récolter le plus de revenus possible, a noté Estephan. Lemieux face à O'Sullivan, c'est évident que c'est un combat que tout le monde veut voir. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour affronter par la suite soit le gagnant de Golovkin-Alvarez, soit le perdant. Dans tous les cas, ça donnerait de bons combats. »