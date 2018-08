Wickens a décollé sur la monoplace de Ryan Hunter-Reay et a percuté très violemment les grillages de sécurité surplombant le mur extérieur, sa voiture partant en toupie avant de retomber au sol.

Le coureur de 29 ans a été hospitalisé avec des fractures aux deux jambes ainsi que des blessures aux poumons et à la colonne vertébrale.

Tracy, champion en 2003 de la discipline qui s'appelait Champ Car à l'époque, est aujourd'hui consultant pour la chaîne américaine NBC. Il a imploré l'IndyCar, sur les réseaux sociaux, de trouver des alternatives aux protections grillagées entourant les circuits.

« [Je suis] tellement soulagé de savoir que Robert Wickens va s'en tirer, mais une nouvelle fois, le coup est passé trop près pour qu'on soit à l'aise avec cette situation, a-t-il écrit.

« Il y a longtemps que l'industrie de la course aurait dû commencer à étudier de nouvelles méthodes permettant de garder les voitures sur la piste sans utiliser de poteaux, de câbles et de grillages. »

Les autres pilotes estimaient dimanche que Wickens était chanceux d'être encore en vie après cet accident, survenu sur le circuit ovale même où le Britannique Justin Wilson a perdu la vie en 2015 après avoir été heurté en plein casque par le débris de la monoplace d'un autre concurrent.

Wickens « est blessé, mais j'espère pas trop gravement. Au moins, il est en vie », a dit le Sébastien Bourdais

Le Français avait lui-même fait les frais d'un grave accident l'an dernier sur le mythique circuit ovale d'Indianapolis. Il est demeuré éloigné des courses automobiles durant plusieurs mois à cause de diverses fractures.

Bourdais, qui a terminé 4e de l'épreuve remportée par Alexander Rossi après une longue interruption, s'est encore dit mécontent des réparations effectuées sur la barrière à l'endroit où le Canadien a subi son impact

« Quand on a vu l'étendue des dommages, je me doutais que ça ne serait pas réparé correctement. Et, effectivement, ça ne l'a pas été », a déclaré le pilote de 39 ans.

« Les câbles étaient détendus, ce n'était pas du boulot très propre, et je n'étais pas du tout content avec ces réparations », a affirmé Bourdais.