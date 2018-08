Toujours en quête de son premier podium en F1, Gasly pointe au 13e rang des pilotes avec 26 points après 12 courses cette saison, loin devant son coéquipier néo-zélandais Brendon Hartley qui n'a inscrit que deux petits points.

Il a frôlé le podium avec une 4e place dès la deuxième épreuve de la campagne à Bahreïn. Lors du dernier Grand Prix, en Hongrie, avant la pause estivale, il a de nouveau fait bonne figure avec le 6e échelon.

« C'est un rêve qui devient réalité pour moi, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe de pointe, s'est réjoui le pilote normand dans le communiqué de Red Bull.

« C'était mon objectif de piloter pour cette écurie depuis que j'ai rejoint le programme des pilotes Red Bull junior en 2013, et cette incroyable occasion est un pas de plus vers mon ambition de remporter des Grands Prix et de me battre pour des titres. »

Il avait rejoint Torro Rosso durant la saison 2017 en remplacement de Daniil Kvyat pour deux courses. Dès son entrée en scène en Malaisie, en septembre, il a terminé 14e. La semaine suivante, il a fini 13e au Japon.

Torro Rosso officialise sa venue le 25 octobre et il prend part aux trois derniers Grands Prix.

Red Bull pourra miser sur l'expérience du Français en matière de moteur puisqu'elle passe de Renault à Honda l'an prochain. Gasly tourne avec le moteur japonais chez Torro Rosso cette saison.

L'Australien Daniel Ricciardo est parti chez Renault au début du mois.