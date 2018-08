Shinkaruk s'est ensuite entendu avec l'organisation montréalaise sur les modalités d'un contrat à deux volets d'une durée d'une saison. Il touchera la somme de 650 000 dollars s'il évolue dans la LNH.

Les deux attaquants ont été sélectionnés au premier tour du repêchage de 2013. Rychel a entendu son nom être prononcé par les Blue Jackets de Columbus au 19e échelon, quatre rangs devant Shinkaruk, un choix des Canucks de Vancouver.

Chacun d'eux n'a pas rempli les attentes et en sera à une troisième équipe dans la Ligue nationale.

Shinkaruk a disputé 15 matchs dans le circuit Bettman, mais aucun lors de la dernière campagne. L'Albertain de 23 ans a défendu les couleurs du Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey (AHL) et a récolté 32 points, dont 17 buts, en 63 rencontres.

Rychel s'était amené dans la métropole québécoise en compagnie de Rinat Valiev et d'un choix de deuxième tour le 25 février 2017, la veille de la date limite des échanges, en provenance de Toronto. Les Maple Leafs avaient quant à eux ajouté Tomas Plekanec à leur formation.

Plekanec a depuis renoué avec le CH. L'attaquant tchèque a effectivement paraphé un pacte d'un an lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet.

Rychel a enfilé l'uniforme tricolore quatre fois et a inscrit un but et une mention d'assistance.

Le Californien, également âgé de 23 ans, a principalement évolué pour le Rocket de Laval, dans l'AHL, après son acquisition. Il a réalisé 8 buts et 4 passes en 16 confrontations avec le club-école du Bleu-blanc-rouge.