Tsonga, qui est passé sous le bistouri en avril, a confirmé son absence à Flushing Meadows dans une vidéo publiée sur son compte Twitter personnel. Il n'aura donc participé qu'à un seul des quatre tournois du grand chelem en 2018, à Melbourne.

« Ce n'est pas évident, les délais de cicatrisation prennent du temps, et aujourd'hui je ne suis pas en mesure de jouer en compétition, donc malheureusement je dois déclarer forfait pour les Internationaux des États-Unis, a-t-il révélé.

« J'ai bon espoir de pouvoir reprendre avant la fin de la saison pour me refaire la main, et puis repartir sur la prochaine avec des certitudes et de meilleures conditions. »

Tsonga se trouvait au 19e échelon mondial avant de prendre part au tournoi de Marseille, en février, où il s'est arrêté dans le carré d'as. Il est désormais en 64e place.

L'athlète de 33 ans a disputé six rencontres seulement cette année. Il a remporté quatre d'entre elles contre deux revers.

Tsonga a signé 16 triomphes sur le circuit de l'ATP depuis l'amorce de sa carrière, dont 4 en 2017, sa saison la plus productive à ce chapitre.

Le Français a notamment empoché deux titres de la série Masters 1000, en 2008 au tournoi de Paris-Bercy et en 2014 à la Coupe Rogers de Toronto. Il avait vaincu, dans l'ordre, Novak Djokovic, Andy Murray, Grigor Dimitrov et Roger Federer avant d'être couronné dans la Ville Reine.

Le volet principal des Internationaux des États-Unis se mettra en branle le 27 août. Les qualifications, elles, prendront leur envol mardi.