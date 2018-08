Une entrevue de Félix St-Aubin

Q. Quelle importance accordez-vous au fait d'être devenu entraîneur-chef d'une équipe universitaire avant d'atteindre la quarantaine?

R. Pour moi, c'était un but personnel. Ç'a toujours été clair dans ma tête que je voulais être un entraîneur-chef.

Je suis fier d'avoir atteint cet objectif avant mes 40 ans. Si j'avais réussi après la quarantaine, ç'aurait été bien correct aussi. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs-chefs de football dans notre pays, je me considère donc comme choyé d'avoir été choisi.

Q. Qu'est-ce qui vous définit en tant qu'entraîneur-chef?

R. J'ai mes propres choses que j'aime faire, des éléments que j'ai vus et vécus avec d'autres entraîneurs-chefs.

Glen Constantin m'en a montré beaucoup. Ici, avant, c'était Gerry McGrath. Je suis chanceux d'avoir eu Don Matthews comme instructeur quand j'étais avec les Alouettes de Montréal.

Je prends de petits morceaux de chacun, et je crée quelque chose qui vient de moi. Je suis strict, ça, c'est sûr. Je veux que les joueurs travaillent comme il le faut, mais en même temps ma porte est toujours ouverte. Je suis là pour les joueurs.

Eux, ils ont simplement besoin d'une structure. Et moi, je vais leur donner et les aider en ce sens.

Q - Quel était l'état des lieux lorsque vous avez remis le pied à l'Université Condordia?

R. Honnêtement, tout était bien, tout était correct. Je m'attendais à ce que les joueurs ne soient pas trop contents. Mais à mon arrivée, j'ai rapidement vu qu'ils avaient un but.

Brad Collinson Photo : Gracieuseté /Stingers de l'Université Concordia

Malgré tous les changements qu'ils ont vécus, ils étaient tout de même concentrés sur leur objectif pour la saison. J'ai été quand même surpris après avoir rencontré chacun d'eux individuellement.

Q. Comment comptez-vous redonner au programme de football des Stingers ses lettres de noblesse?

R. On parle parfois de difficultés, mais ils ont quand même fini 3es l'an passé. Je pense que les frères Donovan ont bien fait ça, ils ont commencé à bâtir quelque chose. Maintenant, c'est à moi de continuer. C'est sûr que je vais apporter de petits changements ici et là.

Quand les frères Donovan ont pris la responsabilité de l'équipe, elle n'avait pas gagné un match l'année précédente. Mais tranquillement pas vite, ils ont quand même mis sur pied quelque chose d'intéressant.

Rendement des Stingers depuis 2013 2013 : 0 victoire contre 8 défaites (6e)

2014 : 5 victoires contre 3 défaites (4e)

2015 : 4 victoires contre 4 défaites (4e)

2016 : 4 victoires contre 4 défaites (3e)

2017 : 3 victoires contre 4 défaites (3e)

Éliminés en demi-finales québécoises en 2014, 2015, 2016, 2017

Q. Quel est votre plan d'action pour le recrutement des joueurs des cégeps anglophones?

R. La base de tout ça, si on veut mettre un très bon produit sur le terrain, il faut qu'on recrute dans notre cours. Le plan est d'aller voir les joueurs durant leur match, d'avoir une présence chaque fois que l'on peut.

Également, c'est de créer une relation avec les entraîneurs-chefs. Je considère que si tu as une bonne relation avec les entraîneurs-chefs, tu peux discuter avec eux à propos de leurs joueurs. Ils vont te dire exactement ce qu'il se passe dans leur vie.

Les instructeurs en connaissent plus que tout le monde, ils vont te dire les vraies affaires. C'est donc de créer des relations et d'avoir une bonne communication.

Q. Comment décririez-vous votre relation avec Glen Constantin?

R. J'ai une très, très bonne relation avec Glen, c'est mon mentor. Il m'a montré la façon de faire, c'est lui qui m'a ouvert les portes pour que j'aie plus.

Glen Constantin Photo : Radio-Canada/Pascal Ratthé

Dès que j'avais des questions, il n'hésitait pas à y répondre. Même avant de prendre cet emploi, j'ai longtemps jasé avec lui, on a discuté du pour et du contre et d'autres choses comme ça.

J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Il veut juste améliorer le football dans notre province, notre pays. Je veux faire la même chose ici, tranquillement parce que c'est sûr que ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais je vais essayer chaque jour de pousser dans cette direction.

Q. Parlant de votre passage à l'Université Laval, quels éléments voulez-vous transposer à l'Université Concordia?

R. Garder les joueurs ici. Si tu commences avec 25 recrues par année, et qu'après 4 ou 5 ans, tu as encore le même groupe de 25 joueurs, c'est parce que tu as fait un bon travail.

Quand tu regardes les équipes qui ont gagné, elles ont beaucoup de joueurs de quatrième et cinquième années dans leur formation.

Ça, c'est le but : garder tous les jeunes ici à l'école et qu'à la fin de leur carrière de joueur universitaire, ils aient un baccalauréat dans un domaine qu'ils aiment et qui leur servira dans leur vie après le football.

Si on fait ça, je pense qu'on peut avoir du succès.

Q. Quelles sont les forces des Stingers en vue de la saison qui est à nos portes?

R. On a un groupe de vétérans à l'attaque avec notre ligne offensive et nos receveurs. Du côté de la défense, on a aussi de bons joueurs sur la ligne.

On prend ça une journée à la fois, on a encore beaucoup de travail à faire. On n'est pas où l'on veut être. Mais comme on dit, la saison est jeune.

On est chanceux d'avoir une semaine de congé en commençant, on peut donc travailler sur certaines petites affaires cette semaine et se concentrer sur l'Université Laval par après.

Q. Quel est votre niveau de confiance à l'égard du quart-arrière Adam Vance?

R. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant de revenir à l'Université Concordia. Je l'ai rencontré au début du camp d'entraînement parce qu'entre-temps, il était retourné en Californie pour l'été.

Adam Vance Photo : Gracieuseté /Stingers de l'Université Concordia

J'estime que c'est un très bon joueur, j'ai bien aimé ce que j'ai vu en [matchs] présaison contre les Lions de l'Université York. Il a quand même bien lancé le ballon malgré la pluie.

C'est un Américain, il a joué en Californie à un autre niveau. Je trouve qu'il performe bien. Il faut qu'il s'améliore sur certains aspects, mais jusqu'à maintenant, ça va bien.

Q. Êtes-vous fébrile à l'idée d'affronter d'entrée de jeu celui que vous appelez votre « mentor »?

R. C'est quand même intéressant, ce sera une soirée plaisante de retourner à l'Université Laval pour mon premier match. Mais, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Glen contre moi, ce sont les joueurs qui seront sur le terrain.

Ça va être quand même intéressant de voir les visages des joueurs que j'ai recrutés et des entraîneurs que j'ai côtoyés durant huit saisons. Je pense que ça va être le fun.