Les entraîneurs doivent certainement faire de grands efforts pour se contenir lors des duels comme celui de samedi à Edmonton.

D’abord, les punitions.

C’est une chose de se faire infliger une pénalité pour avoir retenu un adversaire pour éviter qu’il assomme votre quart. Mais, c’en est une autre de se faire punir pour s’être fait plaisir en frappant un adversaire après le jeu ou pour conduite antisportive envers un adversaire ou un officiel.

Samedi soir, vers la fin du premier quart, les Alouettes ont pris le ballon à leur ligne de 17. Trois jeux et trois pénalités consécutives plus tard, ils devaient s’élancer de leur ligne de 3.

Les trois infractions : formation illégale, hors-jeu et substitution illégale.

Trois punitions qui peuvent facilement être évitées, si les entraîneurs ont bien communiqué le jeu et si les joueurs l’ont bien compris.

Quinze minutes plus tard, les Montréalais se sont retrouvés en défense. Ils sont en position de limiter les dégâts profondément dans leur territoire grâce à trois sacs du quart d'affilée.

Deux de ces jeux ont été annulés par des pénalités pour conduite antisportive. Résultat : les Eskimos ont pu poursuivre leur poussée et ont marqué un touché.

Trouver le joueur-clé en attaque

Si les Alouettes ont laissé partir Chris Williams pour faire l’acquisition de Johnny Manziel, c’est parce qu’ils croyaient avoir suffisamment de bons receveurs pour compenser cette perte.

Visiblement, ils ont surestimé la profondeur de leur escouade. Samedi, pour la deuxième fois de la saison, un receveur a laissé passer entre ses mains une longue passe qui aurait dû devenir un touché.

Cette fois-ci, c’est T.J. Graham, tandis qu’il y a quelques semaines c’était Chris Harper. On ne parle pas d’attrapés faciles, mais ce sont des ballons qui doivent être captés par des receveurs professionnels.

Le coordonnateur à l’attaque Khari Jones doit se demander vers qui diriger les jeux importants.

Ernest Jackson Photo : Alouettes de Montréal/Dominick Gravel

Ernest Jackson a perdu ses mains et son énergie quelque part entre Ottawa et Montréal. Eugene Lewis semble en mesure de réussir les gros jeux, mais il est encore vert et a besoin d’une grande dose de constance.

Avec la blessure à Tyrell Sutton, B.J. Cunnigham et Patrick Lavoie deviennent ses options les plus fiables.

La méthode de l'essai erreur chez les quarts

Antonio Pipkin a plutôt bien paru à son premier départ chez les professionnels. L’an dernier, Kavis Reed a dit de lui et de Matthew Shiltz qu’ils pouvaient tous deux devenir des quarts de concession.

Pourtant, en juin, les Alouettes ont retranché Pipkin après la première semaine de la saison. Visiblement, l’évaluation est très mouvante chez les Moineaux.

Pipkin n’a eu que 23 ans en juillet et il est le plus jeune des quarts testés au cours des deux dernières campagnes. Il mérite certainement d’être l'un des aspirants au cas où l’expérience Manziel tourne mal ou, au contraire, qu’elle fonctionne tellement bien que « Johnny Football » retourne dans la NFL.